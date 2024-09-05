原标题：讲述美好新疆故事 “万人说新疆”走进广东分享会在穂举行

跨“粤”山海，共绘“疆”来。9月3日，“万人说新疆”走进广东分享会在广州市举办。本次分享会围绕“读懂新疆”“新粤同心”“共绘‘疆’来”三个篇章开展视频连线和圆桌分享环节，文体名人、外籍专家、海内外博主、援疆干部、港澳青年等从不同视角，讲述有温度、有情怀、接地气的美好新疆故事。

读懂新疆 把新疆温柔地说与全世界

在一段悠扬的琴声中，现场观众跟随视频连线镜头，走进“新疆民间手工乐器制作第一村”——阿克苏地区新和县加依村。优美的乐器声、精湛的乐器制作技艺、悠久的乐器制作历史让观众感受到了民族手工乐器制作技艺的传承与发展。

主题圆桌分享现场。（图源：活动主办方）

新疆独特的自然风光和丰富的文化底蕴，以其独有的方式滋养着每个人的心灵。“新疆对我来说是一个永远的故乡。”在圆桌对话环节，暨南大学新闻与传播学院副院长郑亮说。郑亮出生在乌鲁木齐城南的一个社区，两年前该社区还不为人所知，如今已成为一个网红打卡点。

篮球教练杜锋出生于新疆的一个体育世家，他从小就接触各项运动，逐渐爱上了篮球这项运动。在赛场外，他借助篮球公益活动搭起了一座新粤交流的桥梁。“今年9月，‘锋基金’杯篮球赛在喀什举行第二站比赛，一些港澳学生得知后都希望受到邀请，去感受大美新疆和当地的风土人情。”杜锋希望通过这样的公益活动，让更多小朋友更深入地了解新疆。

近年来，《我的阿勒泰》等新疆文学作品被改编成影视剧后“出圈”，受到大众的青睐。中山大学中文系教授郭冰茹认为，这些作品之所以受大众喜欢，首先是因为新疆独特的自然风光和风土民情，满足了观众对“诗和远方”的向往。这些作品所讲述的普通人善良美好、积极奋斗的故事也足够打动人，传递了人性中最真挚的善和美。

“善和美”不仅通过荧幕传递给千里之外的观众，也留存在每一个去过新疆的游人心里。广东财经大学人文与传播学院、网络传播学院（合署）副教授吴雁在新疆拍摄了大量民族志照片。“新疆每一步都是风景，每一处都是人文。”吴雁表示，新疆是自己圆梦的地方，在新疆拍摄的一套民俗题材摄影作品被中国民族博物馆永久收藏。

新粤同心 跨“粤”千里的援疆故事

不到喀什不算到新疆，不到古城不算到喀什，“古丽的家”是喀什古城中一个热门打卡点，跟随视频连线的镜头，观众走进这座充满维吾尔族特色的庭院式建筑，来自全国各地的游客在这里可以品尝各种具有新疆特色的茶饮美食，坐在庭院中聊天、欣赏歌舞，体验新疆的民俗文化。

近年来，一批批广东援疆干部始终站在推动粤新合作的第一线，以无私的奉献和不懈的努力，为新疆的繁荣发展注入了强劲的动力。

谈及援疆经历，广东省人民政府总值班室主任肖凯明用“希望”“情怀”“传承”“团结”四个词总结。在喀什工作三年半，肖凯明培育少数民族致富带头人，建设粤伽新梅现代产业园，把新疆人民对美好幸福生活的企盼变为一项项接地气的援疆工作举措。

广东省对口支援新疆工作前方指挥部综合处处长林成伟认为，中华民族一家亲，亲戚之间要相互走动、相互分享、相互交流。新疆和广东都是“多元一体的中华民族大家庭”中的一员，千百年来，新粤人民交织交融。援疆工作期间，他们邀请新疆的朋友来到粤港澳大湾区，感受国家的发展进步。

在中山大学中山眼科中心副主任医师杨瑶看来，援疆工作不仅要给当地带去光明，也要带去新的技术和新的理念，真正做到“输血”和“造血”并行。在一次义诊中，一位小姑娘因角膜有问题，在当地政府、疏附援疆队及广东省中山眼科中心的爱心接力下，从费用到诊疗全覆盖，帮助小姑娘重新获得了光明。“这正是粤新同心的力量。”杨瑶说。

共绘“疆”来 跨界人士共话美好“疆”来

无人机、大数据平台检测、智慧滴灌系统……跟随视频连线主播的镜头，走进玛纳斯县“国家数字种植业创新应用基地”，数字农业的发展推动了农业生产经营方式的深刻变革，成就现代农业与乡村振兴的双向奔赴。

新疆是什么样的？不同的人有不同的专属记忆。广东省政协常委、粤港澳大湾区青年总会主席吴学明表示，新疆给他留下了多元、辽阔和壮丽的深刻印象和美好回忆。吴学明回忆称，在新疆可以走过四季。在吐鲁番感受沙漠的酷热天气，去阿勒泰的滑雪基地体验冰雪世界的魅力，在那拉提欣赏广袤无垠的草原风光。他感慨道：“新疆的美无法用言语来表达。”

新疆维吾尔自治区党委网信办副主任艾祖鹏在致辞中表示，新疆网信办以“与世界分享一个真实新疆”为主题，开展“万人说新疆”网络传播活动，一部部短视频、一篇篇感悟文章、一幅幅动人照片、一组组风趣动图，向全世界展现出新疆开放自信新面貌，希望大家用手中的笔和镜头，记录新疆、传播新疆，向国内外朋友们讲述一个大美的新疆、团结的新疆、开放的新疆、自信的新疆、奋进的新疆。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经