原标题：滴滴计划到2030年在墨西哥引入10万辆电动车 助力当地网约车电动化转型

近日，滴滴在墨西哥宣布，将联合车企、充电设施企业、金融和保险机构等合作伙伴，共同推动到2030年在墨西哥引入10万辆电动车，助力当地网约车的电动化转型。

滴滴的合作伙伴包括广汽、江汽、长安、比亚迪、哪吒等中国车企和墨西哥本土车企SEV, 以及墨西哥新能源交通运营商VEMO、OCN，充电设施企业Livoltek，车险公司Sura等。滴滴将携手合作伙伴为墨西哥的网约车司机提供电动车购买、租赁、保养、备件更换和充电的优惠。目标达成后，滴滴将持续在拉美地区运营大规模的电动化车队。

墨西哥电动出行协会主席尤金尼奥·格兰迪奥表示，此项计划不仅标志着向技术创新的转变，还代表对环境和改善城市空气质量的承诺。很高兴与滴滴及生态系统中的重要伙伴一起来推动进入出行新时代，这将惠及当代以及未来几代人。

滴滴墨西哥及西班牙语地区总经理胡安·安德烈斯·巴拿马说：“非常高兴将滴滴在中国的经验带到墨西哥，帮助司机成为新能源转型的主角。网约车是电动出行的催化剂，因为这些车辆行驶的公里数最多，使之成为电动化的理想选择。”

墨西哥当地时间9月3日，滴滴与车企等合作伙伴联合宣布，推动到2030年在墨西哥引入10万辆电动车。

计划被引入到墨西哥的电动车型之一，该车型由滴滴合作伙伴、中国汽车厂商广汽集团生产。

在中国，滴滴一直是推进网约车电动化的先行者之一。截至2023年末，在滴滴平台注册的新能源车累计超过400万辆，其中，纯电动汽车约350万辆，2023年滴滴平台超57%的服务里程均由纯电动汽车提供。

此次在墨西哥发起的电动车推广计划也是滴滴助力墨西哥迈向更清洁和更可持续交通方式的重要一步。滴滴墨西哥相关负责人表示，从燃油车切换到电动车将减少超过70%的温室气体排放，到2030年，预计该计划将总计帮助墨西哥减少超过50万吨的二氧化碳排放，相当于在10年内种植850万棵树。

早在两年前，滴滴就在巴西牵头成立了“可持续出行联盟”，与合作伙伴携手推动新能源车在当地的普及。成立两年间，已有来自汽车制造、能源、金融、线上外卖等领域的19家成员企业加入该联盟。

出行联盟计划到2025年将巴西的新能源汽车渗透率从目前的约2%提升至10%，在巴西新建1万个公共充电站。预计到2025年，滴滴巴西网约车平台上的新能源汽车将超过1万辆。

滴滴的国际业务目前覆盖了地处拉美、亚太和非洲的14个国家和地区，为当地市场提供出行、外卖和金融服务。

(责编：董童、李源)

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