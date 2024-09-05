新华社合肥9月5日电 题：中国探火新消息！天问三号任务计划2028年前后实施发射

新华社记者温竞华、吴慧珺

火星探测又传来新消息！

9月5日在安徽黄山举行的第二届深空探测（天都）国际会议上，天问三号任务总设计师刘继忠透露，我国天问三号任务计划2028年前后实施两次发射任务，实现火星样品返回地球。

人类为何要去探火？

作为离地球较近且环境最相似的星球，火星一直是人类走出地月系统开展深空探测的首选目标。

火星，太阳系八大行星之一，距离地球最远时有4亿公里，最近时大约5500万公里。即使最近时，也是地球到月球距离的一百多倍。

从喜剧《火星叔叔马丁》中火星人意外掉落地球，到科幻电影《火星救援》中人类在火星生存……这颗遥远而神秘的红色星球，引发人们无限遐想。

上世纪60年代，人类开始火星探索。迄今为止全世界开展了四十多次火星探测任务，实现了对火星的飞掠、环绕、着陆和巡视探测。

2021年，天问一号成功落火，这是我国首次实现地外行星着陆，使我国成为第二个成功着陆火星的国家。陆续取得的科学成果，丰富了人类对火星演化历史、环境变化规律、火星表面典型地形地貌成因等的认知。

火星取样返回，是未曾有国家突破的世界难题。中国如何突破？

刘继忠介绍，天问三号作为我国第二次火星探测任务，确立生命痕迹探寻为第一科学目标，将突破火面采样、火面起飞上升、环火交会和行星保护等关键技术，实现火星样品返回地球。

与此同时，天问三号任务将开展国际载荷合作、样品和数据共享、未来规划共同研究等三方面国际合作。“我们将联合各国或科研机构开展火星科研站的使命与任务定义、需求分析、概念研究、实施方案设计、关键技术攻关等，共建火星家园。”刘继忠说。

从载人航天飞出地球到奔月探火走向深空，广大航天人不断创造新的历史，也推动航天成果为更加美好的未来贡献力量。

2025年前后发射天问二号，开展小行星探测任务；2030年前后发射天问四号，开展木星系探测任务；2035年前建成国际月球科研站基本型……随着深空探测的时间表日渐清晰，中国人探索太空的脚步正迈得更大、更远。

日月安属？列星安陈？人类千年天问将得到更多答案。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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