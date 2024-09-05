人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国探火新消息！天问三号任务计划2028年前后实施发射

2024年09月05日20:59 | 来源：新华网
小字号

新华社合肥9月5日电 题：中国探火新消息！天问三号任务计划2028年前后实施发射

新华社记者温竞华、吴慧珺

火星探测又传来新消息！

9月5日在安徽黄山举行的第二届深空探测（天都）国际会议上，天问三号任务总设计师刘继忠透露，我国天问三号任务计划2028年前后实施两次发射任务，实现火星样品返回地球。

人类为何要去探火？

作为离地球较近且环境最相似的星球，火星一直是人类走出地月系统开展深空探测的首选目标。

火星，太阳系八大行星之一，距离地球最远时有4亿公里，最近时大约5500万公里。即使最近时，也是地球到月球距离的一百多倍。

从喜剧《火星叔叔马丁》中火星人意外掉落地球，到科幻电影《火星救援》中人类在火星生存……这颗遥远而神秘的红色星球，引发人们无限遐想。

上世纪60年代，人类开始火星探索。迄今为止全世界开展了四十多次火星探测任务，实现了对火星的飞掠、环绕、着陆和巡视探测。

2021年，天问一号成功落火，这是我国首次实现地外行星着陆，使我国成为第二个成功着陆火星的国家。陆续取得的科学成果，丰富了人类对火星演化历史、环境变化规律、火星表面典型地形地貌成因等的认知。

火星取样返回，是未曾有国家突破的世界难题。中国如何突破？

刘继忠介绍，天问三号作为我国第二次火星探测任务，确立生命痕迹探寻为第一科学目标，将突破火面采样、火面起飞上升、环火交会和行星保护等关键技术，实现火星样品返回地球。

与此同时，天问三号任务将开展国际载荷合作、样品和数据共享、未来规划共同研究等三方面国际合作。“我们将联合各国或科研机构开展火星科研站的使命与任务定义、需求分析、概念研究、实施方案设计、关键技术攻关等，共建火星家园。”刘继忠说。

从载人航天飞出地球到奔月探火走向深空，广大航天人不断创造新的历史，也推动航天成果为更加美好的未来贡献力量。

2025年前后发射天问二号，开展小行星探测任务；2030年前后发射天问四号，开展木星系探测任务；2035年前建成国际月球科研站基本型……随着深空探测的时间表日渐清晰，中国人探索太空的脚步正迈得更大、更远。

日月安属？列星安陈？人类千年天问将得到更多答案。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
断流26年后首次贯通 西辽河水正在复苏
　　据水利部消息，9月3日19时36分，西辽河干流水头与内蒙古自治区通辽市城区现有的水面相衔接，实现总办窝堡枢纽以下71公里河道过流，标志着西辽河汛期水流贯通调度取得重要阶段性成效。 断流26年后，西辽河水再次进入通辽市城区，与城区段景观水系相“拥”，涓涓流水给沿岸城市带来新的生机与灵气。…
中国人民银行：今年三次货币政策调整 支持经济回升向好
　　人民网北京9月5日电 （记者黄盛）“今年我们在2月、5月、7月三次做了比较大的货币政策调整，在总量、价格、结构和传导等方面综合施策，保持流动性合理充裕，推动社会融资成本稳中有降；引导优化信贷结构，提高资金使用效率，有力支持经济回升向好。”中国人民银行副行长陆磊在5日国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上说道。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部