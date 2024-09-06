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湖北武汉一家体育用品商店，八月单日营业额创新高

体育赛事激发消费活力（身边的经济故事）

本报记者 吴 君
2024年09月06日07:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　市民在武汉全民健身中心篮球场打球。
　　武汉全民健身中心供图

　　顾客在体育用品商店试用产品。
　　本报记者 吴 君摄

　　武汉汉阳区一处游泳池人气正旺。
　　薛 婷摄（人民视觉）

　　上午9点半，位于湖北武汉全民健身中心的迪卡侬体育用品店一开门，顾客们就纷纷涌入。商店入口处，店长谢小艳早早换好了工作服，戴着工作牌，面带笑容迎接顾客。“这么大的客流，已经成为近期店里的常态。”谢小艳说。

　　巴黎奥运会赛场上，中国体育健儿的优秀表现令人印象深刻。“男子混合泳接力赛太精彩了，激发了我游泳的热情。帮我推荐一副带近视度数的泳镜吧。”顾客胡煜进店后就直奔游泳商品区，向谢小艳咨询了起来。

　　胡煜平时酷爱运动，是这家店的常客。“之前的一些游泳装备老化了，今天准备买一些新的。”胡煜说。

　　“我们有两款泳镜可以选择近视度数，一款是59.9元，一款是159.9元。”谢小艳耐心地为胡煜介绍商品，“由于泳镜的材质、佩戴舒适度、防雾效果不同，价格也会有差异。”

　　经过对比和试戴后，胡煜最终选择了一副合适的泳镜，并加购了一支防镜片起雾的涂抹笔。“我们店的运动商品种类丰富，而且4楼就是游泳馆，如果办年卡，游一次平均只要25元，许多顾客在店里买了装备就直接上去游泳了。”谢小艳介绍。

　　协助胡煜在自动收银台付款后，谢小艳又被顾客叫走了。“我想看看网球拍。”顾客韩帅杰说，“之前我就一直想学，这次看了郑钦文在巴黎奥运会上的精彩表现后，终于决定购买网球装备学起来。”

　　“我们有初阶、中阶、高阶3个阶段，6种重量的网球拍可以选择。”在网球装备区，谢小艳介绍，商店不仅有自己品牌的球拍，还会售卖一些奥运赛场上常见的网球品牌商品。

　　在谢小艳的建议下，韩帅杰最终选择了一款价格为249.9元的球拍，又买了一桶球。“以后技术进步了，想换中高阶球拍或者购买其他商品，欢迎继续来我们店。”韩帅杰临走前，谢小艳还不忘推荐。

　　“8月，网球类商品销售额比去年同期增长了40%，羽毛球类也增长了25%。”谢小艳说，“一些网球和羽毛球商品刚上架，立马就被顾客买走了，有时一天要补几次货。以前我们把网球放在商店的最里头，现在移到了中间区域，方便顾客寻找。”

　　除了热门运动领域的商品，郑好好、邓雅文等运动员的精彩表现还带动了滑板、小轮车等新兴运动领域的商品销售。在滑板商品区，顾客向珍正带着3岁多的儿子挑选滑板。“看了今年的奥运会比赛，我想让孩子也试试这项运动。”向珍说，发现自己身边学习新兴运动项目的孩子正在逐渐增多。

　　咨询了谢小艳后，向珍最后选择了一块169.9元的儿童可调节滑板。“以前这些新兴运动领域的商品销量不佳，巴黎奥运会之后，每天都有10多名家长带孩子来选购。”谢小艳说。

　　今年8月，店里各类运动商品的销售额均有不同程度的增长。“8月单日营业额突破20万元，创开店以来新高。”谢小艳指着一旁正在打羽毛球的人说，店里开放了羽毛球、乒乓球、篮球场地，这段时间每天都有不少常客前来锻炼。

　　不仅仅是迪卡侬店的运动场馆，武汉全民健身中心的运动场馆有时也“一场难订”。“中心场馆预订火热，越来越多的体育爱好者从观赛者变为参与者。”武汉全民健身中心主任助理葛星宇介绍，通过观看各类体育赛事，市民群众不仅享受到高水平的体育竞技，还增强了参与体育活动的兴趣。据统计，8月平均每天到武汉全民健身中心参加培训和健身的市民近2万人次，比去年同期增长了45%，预计今年全年培训和健身的市民将超400万人次。

　　

　　链接

　　体育消费发展空间大

　　体育赛事进景区、跟着赛事去旅行、休闲体育受追捧……随着我国消费市场不断升级，人们的体育消费需求潜力持续释放，购买体育服装、运动器材以及观看各种体育比赛的支出，成为日常消费的一部分。各类体育赛事的举办，更是将人们的体育消费热情推至新的高潮。

　　美团数据显示，巴黎奥运会期间，体育运动相关搜索量同比增长近六成，相关订单量增速达168%，20—30岁的消费者占比近五成。

　　国务院日前印发的《关于促进服务消费高质量发展的意见》对激发体育消费活力作出部署，提出增加体育消费场所、鼓励举办各类体育赛事活动、深化促进体育消费试点工作等具体举措。各地纷纷推出相关活动，积极打造体育消费新热点。

　　“体育消费作为一种典型的改善型消费，未来还有很大的发展空间。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇说，从消费市场的一般发展规律看，随着人们的需求更加多样化、个性化，体育消费的占比有望进一步提升。

　　（本报记者  王  珂）

　　

　　本期统筹：吕钟正

　　版式设计：沈亦伶  蔡华伟

　　《 人民日报 》（ 2024年09月06日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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