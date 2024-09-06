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让赛事流量更好转变为经济增量（快评）

吕钟正
2024年09月06日07:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　联名款服饰热销、体育场预订火爆、餐厅“观赛套餐”受欢迎……国内外多项体育赛事激发了多领域的消费活力，产生了良好的经济效益。

　　各类体育赛事方兴未艾，下一步，还可从供需两端着手，让赛事流量更好转变为经济增量。

　　精准发力，满足多样化体育消费需求。体育产业链条长、覆盖范围广、融合程度高，越来越多的地方把体育作为拉动增长的重要手段。在陕西西安，当地组织600家体育健身场馆以及16家大型单体体育用品综合零售店，专门发放消费券，不仅呼应了大众运动热情，还有利于培育长期消费群体，激发体育消费活力。

　　创新融合，加大优质体育产品和服务供给。优质供给能有效扩大体育消费规模、优化体育消费结构、释放体育消费潜力。今年北京计划在多个景区、街区、商圈举办116项赛事活动，增强群众的获得感、参与感。这些新产品和新场景紧跟消费新趋势，发挥体育赛事综合效益，将进一步促进体育与商务、文旅深度融合发展。

　　体育赛事具有乘数效应、融合效应和带动效应。今明两年体育赛事丰富，随着多项政策措施落地，抓住有利时机，打造更多赛事消费新场景、新模式，将更好满足人们日益增长的体育消费需求，为促进消费和扩大内需贡献力量。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月06日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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