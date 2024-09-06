智能网联汽车领域首批强制性国家标准发布
2026年1月1日起开始实施
2024年09月06日07:57 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京9月5日电 （记者王政、刘温馨）由工业和信息化部组织制定的《汽车整车信息安全技术要求》《汽车软件升级通用技术要求》《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》3项强制性国家标准日前正式发布，将于2026年1月1日起开始实施。此次发布的3项标准是我国智能网联汽车技术的创新成果与经验总结，也是我国智能网联汽车领域的首批强制性国家标准。
智能网联汽车产品安全是消费者关注的焦点，也是智能网联汽车产业持续健康发展的根本保障。据悉，为提升产品安全水平，工业和信息化部自2019年起陆续启动智能网联汽车领域相关强制性国家标准制定工作，并在研制过程中与相关国际法规进行充分协调。
《 人民日报 》（ 2024年09月06日 12 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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