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沪昆空中大通道正式启用

实现单向循环运行新格局

2024年09月06日07:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京9月5日电  （记者邱超奕）记者从中国民航局获悉：9月5日零时开始，连接我国长三角世界级机场群与昆明国际枢纽的东西向空中交通大动脉空域优化方案正式启用。沪昆空中大通道按照划设沪昆航路平行复线的思路，对我国东西向最为繁忙的H24航路实施单向平行化改造，由原先的相对运行“单车道”扩容为单向运行的“双车道”。方案主体由两条平行航线组成，东段采用灵活使用空域的方式，连通上海终端区，西侧则通过新辟衔接航线直达中缅、中老空中进出境点，实现空中骨干大通道单向循环运行新格局。

　　据了解，沪昆空中大通道有效串联起上海浦东、上海虹桥、杭州萧山、南昌昌北、长沙黄花、贵阳龙洞堡以及昆明长水7个年旅客吞吐量达千万级的枢纽机场，是横贯我国东西的空中交通大动脉，也是我国国家综合立体交通网的重要组成部分。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月06日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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