2024外滩大会在上海开幕
设36场开放见解论坛
2024年09月06日07:57 | 来源：人民网－人民日报
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本报上海9月5日电 （记者谢卫群）以“科技·创造可持续未来”为主题的2024外滩大会在上海开幕。大会致力于构建促进国际交流、科技与人文融合的对话平台，助力上海打造具有全球影响力的国际金融中心和科技创新中心。
本届外滩大会邀请到10余位中外院士，以及500多位行业嘉宾，共同探讨科技与产业的深度融合。除开幕主论坛之外，大会还策划了一系列活动，包括36场开放见解论坛，以及专门为更好展示科技创新创业者成果搭建的创新者舞台、人工智能创新赛事、绿色生活节、科技人才招聘会等。
《 人民日报 》（ 2024年09月06日 12 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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