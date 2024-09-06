本报上海9月5日电 （记者谢卫群）以“科技·创造可持续未来”为主题的2024外滩大会在上海开幕。大会致力于构建促进国际交流、科技与人文融合的对话平台，助力上海打造具有全球影响力的国际金融中心和科技创新中心。

本届外滩大会邀请到10余位中外院士，以及500多位行业嘉宾，共同探讨科技与产业的深度融合。除开幕主论坛之外，大会还策划了一系列活动，包括36场开放见解论坛，以及专门为更好展示科技创新创业者成果搭建的创新者舞台、人工智能创新赛事、绿色生活节、科技人才招聘会等。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经