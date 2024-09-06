第136届广交会首批进境展品入境
预计将有超2.9万家企业参展
2024年09月06日07:57 | 来源：人民网－人民日报
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本报广州9月5日电 （记者贺林平）第136届中国进出口商品交易会（广交会）4日迎来首批进境展品。据介绍，该批展品共43件、总重量达3264千克，主要为来自埃及的家用电器，运抵广州南沙新港后采用通关一体化模式向海关申报，经广州海关监管顺利入境，为本届广交会正式进入布展阶段打好头阵。
据了解，第136届广交会将于10月15日至11月4日分三期在广州举办。展览总面积达155万平方米，设置55个展区，预计将有超2.9万家企业参展。
《 人民日报 》（ 2024年09月06日 12 版）
(责编：袁勃、赵欣悦)
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