本报广州9月5日电 （记者贺林平）第136届中国进出口商品交易会（广交会）4日迎来首批进境展品。据介绍，该批展品共43件、总重量达3264千克，主要为来自埃及的家用电器，运抵广州南沙新港后采用通关一体化模式向海关申报，经广州海关监管顺利入境，为本届广交会正式进入布展阶段打好头阵。

据了解，第136届广交会将于10月15日至11月4日分三期在广州举办。展览总面积达155万平方米，设置55个展区，预计将有超2.9万家企业参展。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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