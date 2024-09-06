杭温高铁试运行期间，列车驶过浦江特大桥。

吕杰琛摄（人民视觉）

本报北京9月5日电 （记者李心萍、刘军国）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：杭州至义乌至温州高铁（以下简称“杭温高铁”）将于9月6日开通运营，杭州西至温州北最快1小时27分可达。

杭温高铁正线全长276公里，最高时速按350公里运营。开通运营初期，铁路部门将按照日常线、高峰线安排旅客列车开行，每日开行动车组列车最高达38列，杭州西至义乌、温州北、温州南分别最快34分钟、87分钟、120分钟可达。

《 人民日报 》（ 2024年09月06日 12 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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