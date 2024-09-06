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积极培育乡村新产业新业态（话说新农村）

晓 眷
2024年09月06日07:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　培育发展乡村新产业新业态，要对乡村的特色资源和特色文化进行充分探索、挖掘，使新兴的产业和业态真正具有乡村味儿、本土味儿

　　

　　四川省成都市温江区万春镇高山村里，近来“大蒜咖啡”卖得火爆。经过脱硫处理的大蒜液与咖啡搭配在一起，表面再撒上一层薄薄的蒜粉，这个源自返乡创业年轻人的创意点子，吸引了不少城里人专程来打卡，高山村多了一张亮丽的新名片。

　　和高山村一样，近年来众多新产业新业态在各地乡村蓬勃发展，给广大农民带来不少实惠，也给广袤乡村带来不小变化，成为推动乡村全面振兴、促进城乡融合发展的重要发力点。欣喜的同时也有必要思考，乡村里的新产业新业态该如何更好发展，让向好态势更可持续。仔细观察高山村大蒜咖啡的走红，会发现两个鲜明的特点值得借鉴。

　　一个是大蒜咖啡并不是将城市的咖啡业态简单地平移到乡村，而是跟村里的特色产业紧密连接。大蒜本就是温江特产，在高山村更是几乎家家户户种植。过去村民种植的大蒜多是作为种蒜卖到云南、山东等地，价格随行就市。自从村里开起咖啡馆，销售渠道、价格都逐渐稳定下来，尝到甜头的村民，种植大蒜的积极性也有所提高。据报道，当地大蒜种植面积扩大了20%左右。

　　另一个值得点赞的原因，在于这个新兴业态不只给乡村产业发展增添了助力，还跟村民的生活实实在在发生了联系。谈及大蒜咖啡，高山村一位为咖啡馆提供大蒜的种植大户，不仅感慨现在收益更加可观，还直言没想到自己也成了咖啡馆的常客。她说，忙完一天的活儿以后，去咖啡馆里点杯咖啡坐一坐，那种感觉很放松。对整个村庄而言，经营咖啡馆的年轻人在空闲时间里，会教村里的种植大户、合作社负责人用电商平台销售农产品，新的经营理念让整个村子变得更有活力。

　　城乡居民消费需求日益多样化、个性化和品质化，这为乡村新产业新业态的竞相涌现提供了新的契机。在培育发展乡村新产业新业态过程中，不能将城市空间或城市业态简单地嫁接到乡村，而是要对乡村的特色资源和特色文化进行充分探索、挖掘，使新兴的产业和业态真正具有乡村味儿、本土味儿，如此才能避免低水平、同质化的重复，实现高质量发展。与此同时，还要让新产业新业态真正走进村民的生活，让乡亲们不再只是产业链的一环，而是真正地参与进来，成为生活圈的一分子，全方位分享新产业新业态发展带来的乡村生活新变化。

　　党的二十届三中全会《决定》提出“培育乡村新产业新业态”。着眼今后，培育发展乡村新产业新业态既要注重破除要素制约、规范不足等短板障碍，也要在城乡融合发展大框架下，顺应乡村社会结构变迁和生产生活方式变化，科学把握城市乡村的差异性，进一步创新理念和模式，因地制宜，因势利导，分类施策，让乡村新产业新业态在繁荣农村经济、扩大农民增收渠道及促进共同富裕等方面发挥更大作用。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月06日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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