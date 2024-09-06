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浙江省平湖市探索毗邻共治

村民勤来往 遇事多商量

本报记者 窦瀚洋
2024年09月06日07:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　说起前阵子父亲走失的经历，家住浙江省平湖市广陈镇的魏先生仍然心有余悸，“父亲下午去邻近的上海市金山区廊下镇办事，到第二天凌晨还没回家，可急坏了一家人。”得益于“毗邻共治”模式，广陈派出所接到电话后，立即与上海警方启动协同合作机制，调动两地巡逻力量，跨界共享视频监控，不出30分钟，在两地交界处找到了老人。

　　平湖市与上海市金山区毗邻，近年来，两地在长三角一体化发展进程中深化毗邻合作，建立起体系联建、矛盾联调、警务联动、执法联合、数智联通的毗邻法治联合机制。这其中，一河之隔的平湖市广陈镇山塘村与金山区廊下镇山塘村，既是毗邻共治的实践者，也是受益者。

　　平湖市广陈镇山塘村党总支书记金建东介绍，这些年来，两个山塘村相邻相亲，村民勤来往，遇事多商量，发展共分享，双方一合计，又在建立毗邻法治联合机制的基础上，开启了“公约共订、组织共建、人才共育、要事共商、多元共治”的新模式。

　　这不，最近两村就联合开展了巡河治水，一起检查排污管口排放，打捞河面垃圾，养护河道水质。“好商好量，协同共治，效率更高。”金建东说。

　　每周二下午，平湖山塘村的文化礼堂里，“三友”钹子书说书团队的表演成为当地老百姓津津乐道的固定文化节目，“乐队20名成员中，有7名是来自隔壁山塘村的‘外援’。”广陈镇综合文化站站长黄益说，台下观众中有不少来自隔壁山塘村。

　　廊下镇山塘村村民谢桂英就是老戏友之一。跨过山塘桥，她唱起了“双城记”，“白天在自己村，下午跨过桥，又来到隔壁山塘村，两地的活动我都愿意参加。”

　　这几年，平湖、金山两地以“乡音、乡情、乡愁、乡贤”为纽带，通过平沪惠民剧场、浙沪共村晚、浙沪马拉松等活动，以文化凝聚两地人心，催生德治内生动力。

　　在平湖市委社会工作部常务副部长程佳俊看来，平湖倾力打造的自治、法治、德治“毗邻共治”品牌，是实施区域协调发展战略，推动长三角毗邻治理向更高水平迈进的生动案例。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月06日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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