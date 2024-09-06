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江西省泰和县培育乌鸡产业

擦亮品牌 丰富产品

本报记者 朱 磊
2024年09月06日07:58 | 来源：人民网－人民日报
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　　清风徐徐，江西省泰和县灌溪镇桃源村千烟洲自然村林下草丛里，一只只身披洁白丝羽、头戴紫色凤冠的泰和乌鸡，悠闲地踱步觅食。“每亩林地放养不超过40只，让乌鸡在自然生态环境下生长。”中国科学院泰和千烟洲院士工作站执行站长王景升介绍，近年来他带领博士团队，试验成功“江西泰和乌鸡林下生态养殖系统”，2019年被列入第五批中国重要农业文化遗产保护名录，团队还研究推广了“经济林—泰和乌鸡套养”模式。

　　博士“打样”，农户跟上。灌溪镇塅坑村村民管高钢返乡创办生态种养专业合作社，到千烟洲院士工作站学习乌鸡林下养殖方法后，流转1300多亩林地散养乌鸡1万多只，还在林下套种黄精等中药材、绣球等景观花。“我们林下散养的乌鸡品质更好、产蛋更多、售价更高，饲养2年的乌鸡每只能卖300多元，还供不应求。”管高钢说。

　　泰和乌鸡是国家地理标志产品，具有丰富的营养和药用价值。如何擦亮品牌，让泰和乌鸡成为强县富民的支柱产业？

　　泰和县绵绵发力、久久为功，每年安排专项资金1000万元、奖补资金500万元，先后与中国科学院泰和千烟洲院士工作站、浙江大学等科研院所、高等院校合作，从遗传育种、专用饲料、生态养殖、药用产品等方面进行研发，累计形成科研成果9项、发明专利84项。

　　为推动泰和乌鸡产业规模化、标准化、品牌化发展，泰和县引进培育龙头养殖、加工企业69家，去年总产值超过56亿元。泰和乌鸡产品也从过去单一的乌鸡肉、乌鸡蛋、乌鸡白凤丸，拓展到现在的乌鸡酒、乌鸡调味品、乌鸡果冻布丁等8大品类、140余种。

　　乌鸡“孵”出富民大产业。截至今年6月底，泰和县乌鸡饲养量618.2万羽，出栏量达502万羽，乌鸡蛋销售量达3680多万枚，同比分别增长8.8%、10.5%、26.2%。全县从事泰和乌鸡养殖农户达5800多户，户均年收入2.5万元。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月06日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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