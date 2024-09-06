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财经观察：从上市公司半年报看企业向“新”提质

人民网记者 杨曦
2024年09月06日08:48 | 来源：人民网
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据中国上市公司协会消息，截至9月1日，除已公告拟延迟披露和退市公司外，A股市场共5340家上市公司披露2024年半年度报告（以下简称半年报）。透视半年报可以看到，新动能、新优势加速培育，数智化转型稳步推进，上市公司持续向“新”提质。

看投入。研发是“催生”新质生产力的关键所在，上半年，A股上市公司研发投入合计7500亿元，同比增长1.3%，连续多年保持增长；科创板研发投入再创新高，累计投入超780亿元，同比增长约10%；上市公司整体研发强度为2.15%，其中创业板、科创板、北交所研发强度分别达到5.02%、11.61%、4.87%。

看成果。科技创新正在推动生产要素向新质生产力聚集，新旧发展动能加速转换。以生物医药行业为例，行业加快技术突破，商业化进程提质增速。其中科创板创新药公司营收同比增长67%，累计超50款药品获批上市，多款国产创新药渐入放量期。人工智能、大数据、物联网等新兴技术迅猛发展，为消费电子、半导体行业带来新的发展契机，上半年，上述两个行业的上市公司营收分别增长18.98%、21.68%。

看亮点。“数智化”正成为上市公司半年报中频频出现的关键词。从采矿、养殖等传统行业，到高端装备、绿色环保等新兴产业，上市公司正在主动通过搭建数字化智能化平台，采用数字营销手段提升生产效率与运营服务能力，加快公司转型升级。三大运营商积极发展云计算、AI、量子等新质生产力，进一步提高5G渗透率，为全社会多产业数字化提供技术保障，上半年其数字化相关业务收入合计达2643亿元，同比增长9%。

“全球化”正成为上市公司向“新”提质的新方向。上半年，上市公司实现海外业务收入3.83万亿元，同比增长12.84%，增长率提升近10个百分点。制造业海外业务收入增长超11%，增长率提升7.57个百分点，占比18.91%。其中，高端制造业在全球竞争力持续增强，电子、通信、家用电器、基础化工、机械设备、计算机行业（申万一级）的创业板公司海外销售收入分别同比增长48.06%、106.39%、26.56%、17.48%、15.33%、14.65%。从传统行业到新兴行业，企业的“出海”结构正不断升级。

毕马威中国及亚太区主席陶匡淳表示，中国经济发展仍处于重要战略机遇期。“相信加快发展新质生产力，将为中国经济未来的发展提供更加强有力的支撑。”

(责编：杨曦、高雷)
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