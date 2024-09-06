《夏洛特烦恼》里的马冬梅一开口居然是葡萄牙语；《山海情》里凌一农教授用斯瓦希里语教授菌草知识……爱追剧的你，或许正在与万里之外的非洲朋友追着同一个剧情。

近年来，国产影视作品在非洲可谓“好戏连台”、“非”同凡响。数据显示，2012年至2021年，有200多部中国节目被译配成多种非洲语言，并在当地播出。

电视剧《山海情》斯瓦希里语版在非洲多国落地播出。受访者供图

斯瓦希里语的《山海情》、豪萨语的《熊出没》、祖鲁语的《舌尖上的中国》、葡萄牙语的《觉醒年代》、法语版《去有风的地方》……有越来越多国内观众的“心头好”抵达非洲，为当地带去了原汁原味的中国“好故事”。

中非观众同追一部剧，体现出极大的价值认同，而珍贵的友谊在戏外也更加精彩。

得益于中国援非“万村通”项目，当地村民通过电视看到了村落之外的世界。截至2023年12月，该项目已顺利完成在非洲20个国家的建设工作，覆盖非洲9512个村庄，直接受益家庭超过19万户。

同时，小屏看剧的风潮也刮到了非洲，中非网友“网络一线牵”， 在智能手机上聊剧情、侃大山。数据显示，今年一季度和二季度，非洲地区智能手机出货量前五名里，中国厂商均占据4席。

此外，影视作品中展现的“脱贫路”“致富经”也在非洲大地真实上演。例如，因电视剧《山海情》而为人熟知的菌草技术，已在中非农技专家和当地居民的共同努力下，以培训、教育、合作与援助等方式在40余个非洲国家落地生根，帮助当地人民增收致富。菌草不仅是剧内外的“致富草”，更成了连结中非的友谊草。

8月20日，福建农林大学学生古丽则巴·尼牙孜（左）和同学在福建农林大学国家菌草工程技术研究中心进行巨菌草的脱毒苗组培工作。新华社记者 林善传 摄

目前，52个非洲国家和非洲联盟已与我国签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录。中非合作在一步一个脚印的紧密合作中，不断开花结果。

在基础设施“硬联通”方面，目前中国企业已在非洲各国累计参与新建和改造铁路超过1万公里、公路近10万公里、桥梁近千座、港口近百个，输变电线路6.6万公里、骨干通讯网络15万公里。

在规则标准“软联通”方面，截至今年6月底，中国对原产于27个非洲最不发达国家的98%税目产品实施零关税，与34个非洲国家签署了双边促进和保护投资协定，与21个非洲国家签署了避免双重征税协定。

中非人民“心联通”也持续走深走实。截至今年6月底，中国已向非洲53个国家提供援助资金，实施粮食、供水、妇幼、教育等一批民生项目，受益人数超过1000万人。

此外，中非还将在菌草技术、沼气推广、温室种植等授人以渔、易见实效、有利脱贫的领域，谋划建设一批“小而美”民生项目，进一步提高非洲自主可持续发展能力，帮助非洲人民加快脱贫致富进程。

“同追一部剧”的背后，其实是同呼吸、共命运、心连心的兄弟情谊。相信随着“硬联通”到“软联通”，再到“心联通”的务实合作不断推进，中非合作将继续释放无限潜力，跨越亚非的“山海情”还将开出更鲜艳的友谊之花！

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：申佳平 李佳

文字：申佳平 方经纶

摄像：史新培 梁爽

剪辑：田奥勋 耿博

视频素材支持：李根 刘畅 宋歌

设计：林珊珊

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)

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