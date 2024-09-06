原标题：搭建中非金融桥梁 共促农产品对接合作——工行境内外机构联合承办2024中非农产品供需对接会

9月3日，中国工商银行联合标准银行集团在京成功举办2024年中非农产品供需对接会。本次对接会首次采用“主会场+分会场”会议模式，依托“环球撮合荟”跨境撮合平台发布招商信息并开展“云撮合”对接服务，成功联动北京、上海、深圳三地农产品采购商与南非、尼日利亚、肯尼亚等7个非洲国家供应商实时对接。对接会涉及的产品种类繁多，包括咖啡、夏威夷果、牛油果、葡萄酒、博士茶、马海毛等非洲当地特色农产品。

本次活动主会场由工商银行北京市分行承办。同时在上海、深圳、非洲设分会场，由工商银行当地分支机构和标准银行集团企业与商业银行部共同对接邀约涉农商户。活动采用线上线下相结合的方式举行，旨在通过中非农产品供需对接，帮助非洲农产品供应商拓展中国市场，进一步深化中非贸易合作关系，促进中非经贸合作高质量发展。

工行普惠金融事业部负责人指出，农业发展始终是中国和非洲最关注的领域和中非合作的优先方向。作为中非经贸合作的见证者和重要参与者，工商银行推出了“环球撮合荟”平台，并积极打造“中非合作专区”，为中非企业提供产品展示、需求发布、供需撮合等“一站式”线上对接服务，助力企业足不出户接入全球产业链。

标准银行相关负责人分享了两行共同服务中非客户的成功案例，表示16年来工商银行和标准银行积极发挥两行战略协同优势，助力非洲企业拓展中国市场，取得了丰硕的成果。希望以本次活动为契机持续激发非洲企业发展潜力，并将潜在业务可能性转变为实实在在的业务机会，推动非洲大陆经济持续繁荣发展。

工行非洲代表处负责人表示，作为工行在非洲的唯一机构，非洲代表处积极贯彻落实中非合作“九项工程”和共建“一带一路”倡议，联动标准银行共同打造“中非经济走廊首选金融合作伙伴”，倾力服务新发展格局，促进中非经贸往来。近年来，在两行的共同努力下，葡萄酒、国宝茶、咖啡等非洲特色农产品纷纷走进中国市场、走上百姓餐桌，不仅丰富了中国消费者的“菜篮子”“果盘子”，还充实了非洲朋友的“钱袋子”。

通过此次对接会活动，工商银行不仅为企业拓宽了采购渠道，也进一步深化了银企合作关系。接下来，工商银行将充分发挥当地资源禀赋优势，以更低成本、更高效率、更强联动，持续为境内外客户提供“融资、融智、融商”综合服务，为高质量发展和高水平对外开放注入“工行智慧”。

(责编：董童、李源)

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