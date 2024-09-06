近日，“持续推动货车司机权益保障 构建良性货运生态圈”主题沙龙活动在京举行。与会专家、企业与司机代表共同呼吁更多货运企业关注货损理赔、等单休息、燃油安全等与货车司机切身相关的权益保障问题，不断推动保障方案的创新与升级。

“当前网络货运共服务737.7万驾驶员。行业在快速发展的同时也需要持续推进货车司权益保障。”中物联副会长兼秘书长崔忠付指出，货车司机权益保障的关键在于构建良性货运生态圈，其中货运平台保障其权益的作用日益显现。

中国物流与采购联合会副会长兼秘书长崔忠付。（受访者供图）

作为平台代表，滴滴送货总经理赵辉在会上分享了滴滴送货分两步走解决司机权益保障问题的经验：“1.0阶段，我们率先解决了司机权益面临的普遍性痛点，包括空驶补偿、里程偏差补偿等。2.0阶段，我们开始针对权益保障的高难痛点提出解决方案：去年‘0保证金保障’主要解决的是司机经营负担与诚信服务之间的矛盾，我们通过取消保证金与评分体系建设的综合方案去解决；今年推出的‘货损0责保障’则是要解决司机面临的收益与风险不对等难题。”

滴滴送货总经理赵辉分享货车司机权益保障经验。（受访者供图）

“我们每单往往只有几十至几百元的运费收入，一旦遭遇货损理赔则可能面临几千至几万元的赔偿。”司机代表王天圣和吕泽忠分享了他们的困境，指出货损赔付对于司机来说是沉重的负担。中物联发布的《2022年货车司机从业状况调查报告》显示，超过13%的司机在事故赔付时会发生纠纷。

中国物流学会专家委员会委员恽绵认为，货损赔付是货车司机不可避免的风险，是整个货运服务生态天然存在的不确定性决定的。“我建议平台企业利用好规模优势、技术优势与创新优势，通过探索更好的服务路径，帮助司机系统性地降低风险。”

货损理赔中存在的司机权益保障难点与痛点只是一个侧面，专家们一致认为，构建一个良性的货运生态圈是解决司机权益保障挑战的关键。“改善货车司机权益不是单一问题，要打破以往‘就货车司机论货车司机’的局限思维，需要多方共同努力，包括发货方、收货方、司机和平台等，通过服务标准化建设推动产业链的转型升级，从而改善司机的就业环境。”北京物资学院物流学院院长姜旭表示。

国家发改委综合运输研究所物流室副主任、研究员陆成云也强调了平台企业在构建货运良性生态圈中的重要作用，提倡在优质优价的导向下，通过服务创新，将司机纳入优质生态服务体系，保障司机收入。

恽绵认为，要从根本上解决货车司机的合法权益问题，必须构建一个良性运转的货运生态圈，这一目标的实现依赖于宏观、中观、微观三个生态体系的建设和完善，包括宏观层面推进物流环境优化与市场有序竞争；中观层面发挥协会引导、平台创新与司机互助相结合的作用；微观层面落实好物流企业对司机的保障与培养责任。

中物联研究室主任及公路货运分会秘书长周志成提出，要探索借助平台力量加强货车司机权益保障。他建议，通过回归本位、坚持初心以及协同共治的方式来实现这一目标，即通过平台赋能司机，使其能够高效运营；赋能行业，促进行业健康规范发展；赋能社会，提升公路货运行业的安全性和效率。

地上铁用户运营负责人赖旬杰则提出通过提供好的工具和服务，来保障司机权益的新思路，同时提出降低故障率和提高有效做单时间的重要性。

北京市京师律师事务所高级权益合伙人、京师律所(全国)青工委主任刘仁堂，则呼吁首要关注货车司机的生命健康权，社会各界应给予货车司机更多关注和支持，应通过设立法律咨询热线等方式，提升司机的基本法律知识水平，帮其在遇到货运纠纷时能更好保护自己的权益。

为此，在本次活动上，主办方继前次主题沙龙提出三点倡议后，再为持续推动货车司机权益保障，构建良性的货运生态圈，向业界发出倡议：

一是呼吁更多货运企业围绕货损理赔、等单休息、燃油安全等与货车司机切身相关的权益保障难题，不断推动保障方案创新升级，进一步优化货车司机的从业环境，构建良好的货运生态环境；

二是透明各类司机收费项目规则，倡导具有条件的货运平台企业，进一步降低或取消保证金，帮助更多货车司机降低经营负担；

三是建立政府、协会、企业三方联动的机制，多方参与，共同优化公路货运市场环境，更切实、更系统、更有效地保障货车司机权益，实现货车司机、货运平台的共生共赢。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经