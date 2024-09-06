原标题：网商银行行长冯亮：小微流动资金理财将打开银行理财的新蓝海

普惠金融正在迎来新命题。

2023年10月，国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，明确提出构建类别齐全、策略丰富、层次清晰的理财产品和服务体系，拓宽居民财产性收入渠道。金融机构如何破题普惠理财，产品与服务有何不同，AI新浪潮之下又有哪些新的想象空间？9月6日，2024 Inclusion·外滩大会银行理财金融科技论坛上，网商银行行长冯亮分享了他的思考。同时发布了基于AI大模型的普惠理财解决方案——“布谷鸟”系统。

小微流动资金管理是普惠金融的空白地带

过去10年，中国普惠金融发展取得历史性成就，多项指标领先全球。人民银行发布的数据，今年上半年末全国普惠小微贷款余额增长到了32.3万亿，比2017年监管部门刚刚开始公布普惠小微贷款余额时的6.8万亿增长了3倍多。普惠小微贷款授信户数达到了6000多万户，相当于全国三分之一的市场主体获得了贷款授信。

“过去十年，普惠金融等于普惠信贷，小微经营者的流动资金管理仍然是空白地带。”冯亮表示，原因在于它处于“没人管”和“管不了”的状态：

大企业内部有专业的投资部门，外部有银行的企业金融服务。数据显示，大企业的利润中，接近20%来自资产增值的收益。

个人用户也有丰富理财服务机构和平台，人民银行的数据显示，中国人均6.9张银行卡，支付宝买基金也已成为年轻人的生活方式。

而小微经营者流动资金管理，一方面没有专门的服务机构，另一方面则因经营周期复杂，资金波动大，流动性高，大企业资管服务“用不起”，面向个人的理财产品“不好用”的状态。

这一需求并不小众，国家市场监督管理局数据显示，截至2023年底，全国共有个体工商户1.24亿户，中小微企业5200万家，经营流水接近50万亿。

网商银行“布谷鸟”系统，让小微经营者像大企业一样管钱

管好小微的钱，并不容易。冯亮展示了5位典型的小微经营者资金流波动情况：“电商的收款高峰在618、双11后，用款高峰则在大促前；一家开在学校附近的连锁烧肉饭品牌，它的淡季是寒暑假，账户上沉淀了不少流动资金；桐庐的糖水铺，生意都做到晚上11点，周末营收是平时的两倍……”

经营周期各不相同，资金波动大是鲜明的特征。冯亮认为，小微流动资金管理需满足三个需求：一是资金的安全性，不能出现大幅亏损；二是贴合经营周期的流动性，用钱的时候能取出来；三是收益的稳定性。

基于这些特征，网商银行选择将银行理财作为普惠理财解决方案“布谷鸟系统”重点发力的品类。银行理财有7天、14天、30天等多种期限的产品选择，且波动低，收益稳健。

据冯亮介绍，“布谷鸟系统”是网商银行面向小微企业资管服务领域的创新探索，通过AI大模型预测千行百业小微的资金流，并联合银行理财子公司为他们定制贴合经营周期的理财产品。

AI大模型驱动银行理财加速数智化

产品与体验的创新源于技术的创新。破解小微管钱的难题，需要实现对小微资金流的精准预测。冯亮打了个比方，这就好比在激流险滩里驾驶一艘船，需要船员能够预判风浪的高低和水流的速度——“以往依赖船员的经验，现在我们可以用AI大模型。”

据悉，在“布谷鸟”系统中，AI大模型的应用主要包括两方面：一方面，“布谷鸟”通过首创的时序编码器构建小微资金流预测大模型，形成对电商、码商、经销商、农户等不同群体的资金流预测，准确率超过95%。另一方面，布谷鸟基于小微资金流预测构建产品量价模型，预测理财产品未来的申购和赎回金额。依据预测结果，银行理财子公司可以提升10%的资金利用效率和资产配置效率，从而提高产品收益率。

整个过程分为三步走：以电商客群为例，第一步，双11后的两周是电商收款高峰期，“布谷鸟”可预测每个电商客户的营收情况，和电商客群整体的收入金额和波动规律。第二步，布谷鸟结合资金流预测，联合银行理财子公司为电商客群提供相应的理财产品。第三步，布谷鸟通过量价大模型预测这支产品未来的申赎情况，为银行理财子公司的资金备付和资产配置提供参考。

信银理财是布谷鸟系统的首批合作伙伴之一。据悉，一般月末季末是理财产品赎回量的相对高峰期。依据经验，在赎回相对高峰期，信银理财对于高流动性的产品通常会进行20%的流动性安排。今年7月，布谷鸟系统较精准预测了一只产品的赎回情况，信银理财对该产品进行了审慎分析，经综合评估，将流动性准备缩减至10%以内，并据此灵活进行了杠杆率和资产配置调整。在行业整体利率下行的情况下，这只产品收益率提升了2-3bp。

截至目前，网商银行已经与23家银行理财子公司达成代销合作，代销规模居行业第一梯队。其中，和布谷鸟深度合作的银行理财子公司5家，共同助力7款小微商家专属理财产品体验优化。

“如今站在银行理财20年的交叉路口，我们期待和银行理财子公司一起共同开创普惠理财的星辰大海。”冯亮表示，网商银行将基于布谷鸟系统的技术和服务能力，与行业共同探索普惠理财的未来，以丰富多元的金融服务，提升小微的经营韧性，服务实体经济发展。

(责编：曹淼、李源)

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