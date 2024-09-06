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证监会发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》

2024年09月06日16:35 | 来源：证监会
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　　为进一步加强证监会系统离职人员（以下简称离职人员）入股拟上市企业的管理，维护资本市场的公开、公平、公正，证监会今日发布《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》（以下简称《离职人员监管规定》）。

　　证监会高度重视离职人员入股拟上市企业问题，于2021年5月专门出台《监管规则适用指引—发行类第2号》（以下简称《2号指引》），要求中介机构穿透核查证监会系统离职人员股东，存在利用原职务影响谋取投资机会、在禁止期内入股等不当入股情形的，必须严格清理。

　　为从严从紧完善离职人员管理制度，证监会在《2号指引》基础上，制定《离职人员监管规定》，并于2024年4月27日至5月11日向社会公开征求意见。市场各方对规则内容总体支持，提出的修改完善建议，证监会逐条研究，认真吸收采纳，并相应修改了规则。

　　《离职人员监管规定》吸纳了《2号指引》的主要内容，并新增三方面规定：一是拉长离职人员入股禁止期。将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年；发行监管岗位或会管干部以外的离职人员，处级及以上离职人员入股禁止期从3年延长至5年，处级以下离职人员从2年延长至4年。二是扩大对离职人员从严监管的范围。将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶。三是提出更高核查要求。中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核。制度执行中，证券交易所向拟上市企业、中介机构等各方做好政策解读和引导等工作。

　　下一步，证监会将严格落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于“从严从紧完善离职人员管理”相关要求，继续严把入口关，并加强与纪检监察部门协作，发现违法违纪线索的坚决移交有关部门处理，维护公开、公平、公正的发行监管秩序。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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