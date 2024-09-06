人民网北京9月6日电 （记者孙红丽）商务部网站6日发布数据显示，2024年1至7月，我国服务贸易继续快速增长，服务进出口总额42301.8亿元（人民币，下同），同比增长14.7%。

其中，出口17325亿元，增长12.4%；进口24976.8亿元，增长16.4%；服务贸易逆差7651.8亿元。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易继续增长。1至7月，知识密集型服务进出口16617.9亿元，增长4.7%。其中，知识密集型服务出口9442.9亿元，增长3.8%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、知识产权使用费，增幅分别为16.3%、15.7%；知识密集型服务进口7175亿元，增长5.9%，增长较快的领域有个人文化和娱乐服务、其他商业服务，增幅分别为40.3%、13.6%。

旅行服务增长迅猛。1至7月，旅行服务继续保持高速增长，旅行服务进出口11406.8亿元，增长48.5%，为服务贸易第一大领域。

(责编：孙红丽、高雷)

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