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蚂蚁数科赵闻飙：积极推进技术出海战略 加大本土化运营力度

2024年09月06日16:47 | 来源：新华网
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原标题：蚂蚁数科CEO赵闻飙披露业务战略 将推动出海业务发展占比持续增长

“过去一年，蚂蚁数科客户数增长35%，旗下多个产品取得所属赛道市场份额领先。”9月5日下午，蚂蚁数科CEO赵闻飙在外滩大会媒体交流会上透露。这是自今年3月份蚂蚁数科独立化运营后，赵闻飙首次对外公布公司的业务进展及战略布局。

赵闻飙还透露，出海是蚂蚁数科的重要战略之一，未来期待蚂蚁数科出海业务能够贡献五分之一的总营收，成为重要的发展方向。此前，蚂蚁数科曾公布，2023年海外业务营收增速达到300%。

赵闻飙认为，随着产业数字化逐渐步入深水区，数字技术与传统行业的简单融合，已经不能满足发展需求。产业数字化必须从单点局部转变为全局提效，从单一走向全路径升级。

围绕产业数字化的多样化需求，目前蚂蚁数科已经形成ABC三大业务板块：首先是云服务（Cloud+），帮助企业迈入数字化“上云”阶段，打造更强大的科技引擎；第二块是AI服务（AI+），以AI技术重构升级风控、营销等场景效率，助力企业在大模型时代建立竞争优势；第三块是区块链服务（Blockchain+），通过科技构建产业信任，提升数字化协作效率，加速数据资产流通。

随着数字化不断发展，海量数据爆发，产业链上下游数字化协作愈加紧密。赵闻飙认为，“产业数字化的需求多种多样，即便是前沿如大模型技术，也很难成为产业数字化的唯一解，因此，蚂蚁数科会投入区块链、物联网、隐私计算、AI等多种数字技术创新，打造数字资产流通网络，释放产业数字化新红利。”

在外滩大会期间，由蚂蚁数科主办的分论坛上，围绕Web3的创新实践成为行业热议话题。蚂蚁数科长期投入Web3技术创新研发，打造了高性能、大规模的区块链网络架构HOU，并支持跨链互联。近日，蚂蚁数科与朗新科技合作发行的首单跨境RWA入选香港金融管理局局首批资产代币化案例，在Web3技术赋能实体产业方面迈出关键一步。

赵闻飙表示，RWA模式就像一次小型IPO，能够极大提升实体企业的融资效率。未来，蚂蚁数科还将持续深耕产业Web3，打造数字资产流通网络，为更多实体企业搭建起科技桥梁，让更多中小企业都可以通过区块链网络连接全球资金，获得更多发展机会。

当前，东南亚等新兴市场数字化需求旺盛，技术出海已经成为中国企业出海主引擎，赵闻飙表示，“蚂蚁数科也正在积极推进技术出海战略，将通过生态共建等多种策略加大本土化运营力度，抓住东南亚等新兴市场的数字化转型机遇。”据了解，2023年，蚂蚁数科技的海外营收增长迅猛达300%，移动开发平台mPaaS、安全科技ZOLOZ、Web3技术服务平台ZAN，已经服务于海外数百家合作伙伴，覆盖电信、金融、政务等多个场景领域。

(责编：董童、李源)
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