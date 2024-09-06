人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融监管总局发布《保险公司县域机构统计制度》

2024年09月06日17:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月6日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为规范保险公司县域机构监管统计工作，强化保险公司县域机构监管和风险防控，金融监管总局近日印发《保险公司县域机构统计制度》（以下简称《统计制度》）。

《统计制度》规范了保险公司县域机构的监管统计要求，明确了统计范围、统计口径和报送要求等。从统计范围和口径看，主要包括保险公司分险种和分渠道的原保险保费收入、赔付支出、满期给付、退保金、保险金额、签单数量、承保人次以及各级分支机构的设立情况和从业人员等。《统计制度》要求保险公司应当高度重视县域机构数据填报工作，建立健全数据填报和审核的机制流程，确保数据报送的真实性、准确性、及时性和完整性，并于每月10日前报送上月报表。

下一步，金融监管总局将扎实推进《统计制度》落地实施工作，指导保险公司及时准确上报相关数据，并加强保险公司县域机构风险的监测分析，持续提升金融监管支局监管能力，做好县域保险监管工作。

(责编：罗知之、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局发布《保险公司县域机构统计制度》
　　人民网北京9月6日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为规范保险公司县域机构监管统计工作，强化保险公司县域机构监管和风险防控，金融监管总局近日印发《保险公司县域机构统计制度》（以下简称《统计制度》）。 《统计制度》规范了保险公司县域机构的监管统计要求，明确了统计范围、统计口径和报送要求等。…
张晓仑：进一步助力提升马达加斯加农业的国际竞争力
　　9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。中国机械工业集团董事长张晓仑进行交流发言。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部