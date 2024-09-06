人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

尺素金声丨1.4亿人次，民航暑运连创新高

2024年09月06日17:57 | 来源：人民日报客户端
小字号

这个暑运，空港客流迎来高峰，飞机频繁起降——

创新高：截至8月30日，北京大兴机场边检站受理签发的144小时临时入境许可量已达去年同期的10倍，今年以来经大兴机场口岸出入境人员数量首次突破300万人次。

开新线：7月30日，一架厦航客机从厦门飞往马尔代夫，正式开启福建首条直飞马尔代夫的定期航线；8月31日，多彩贵州航空开通贵阳往返越南河内的首条国际客运航线。

从数据看，今年民航暑运可谓“热辣滚烫”：7月份我国民航运输规模创月度历史新高，进入8月，单日旅客运输量再创历史新高，截至8月31日，民航暑运累计运输旅客1.4亿人次，又创历史新高……

这份连创新高的暑运“成绩单”，有力印证了民航业持续恢复向好的态势。

疫情3年，民航业遭遇运量下滑、成本攀升、资金短缺等困难，成为受冲击最大、影响最为直接的行业之一。今年暑运，民航日均运输旅客达228.9万人次，比2019年增长17.7%，比2023年增长12.3%。同时，航司经营状况明显改善，近日披露的多份半年报显示，国航、东航、南航“三大航”同比大幅减亏，华夏航空成功扭亏为盈，春秋航空净利润增长超六成，吉祥航空净利润增长超5倍。一系列指标证明，民航业正在加快复苏回暖。

复苏回暖，离不开各地各部门从减税降费、应急贷款、航班补贴等方面出台的有力政策支持，离不开民航企业迎难而上的决心和坚持不懈的努力。创新“随心飞”产品，增加“客改货”航班，探索直播带货、餐食配送等新业务……各大航司千方百计降本挖潜、克服困难。去年以来，民航业抓住机遇，乘势“起飞”，仅用1年多时间就实现强劲复苏。实践充分证明，坚定信心、保持定力、主动作为，我们就能够战胜前进中的困难挑战。

作为国民经济的先导性、基础性产业，民航业复苏回暖，也折射经济持续回升向好态势。从一份民航暑运“成绩单”，还能看到消费、外贸、对外开放等多方面的积极信号。

透过“成绩单”，看到消费新增长点。一趟趟“干支通”航班，带火一大批“宝藏小城”。黑龙江伊春、江西宜春、湖南常德等避暑旅游地机场旅客吞吐量实现翻倍，山西大同、新疆伊犁、云南普洱等地酒店预订量明显增长，“民航＋文旅”深度融合，我国旅游市场空间更广、消费活力更旺。

透过“成绩单”，看到外贸新动能。多家机场实现了单日或单月货运量新高，生鲜冷链产品进口和精密仪器等高技术产品出口迅速增长。从区域看，我国与中东欧等共建“一带一路”地区的货运往来日益密切，同时河南郑州、湖北鄂州等内陆航空枢纽加快崛起。这些趋势表明，我国外贸正朝着更加多元化、差异化和高附加值、高效率的方向不断升级。

透过“成绩单”，看到开放新活力。北京首都国际机场、上海浦东国际机场、重庆江北国际机场……我国适用144小时过境免签政策的37个口岸中，有20多个是机场口岸。今年前7月，外籍人员来华观光、会议商务活动、探亲访友人次同比分别增长403%、81.5%和107.4%，同时，暑运国际客运航班量达11万班，同比增长67.7%，民航高水平开放功能进一步增强，支撑全球游客“China Travel”热度。

这个暑运，繁忙的不只是民航。高铁穿梭不停，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，创历史同期新高；公路车流如织，人员流动量达98.19亿人次，增长3.77%……跳动的数字，映衬经济的活力，彰显发展的生机。

(责编：岳弘彬、牛镛)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
金融监管总局发布《保险公司县域机构统计制度》
　　人民网北京9月6日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，为规范保险公司县域机构监管统计工作，强化保险公司县域机构监管和风险防控，金融监管总局近日印发《保险公司县域机构统计制度》（以下简称《统计制度》）。 《统计制度》规范了保险公司县域机构的监管统计要求，明确了统计范围、统计口径和报送要求等。…
张晓仑：进一步助力提升马达加斯加农业的国际竞争力
　　9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。中国机械工业集团董事长张晓仑进行交流发言。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部