这个暑运，空港客流迎来高峰，飞机频繁起降——

创新高：截至8月30日，北京大兴机场边检站受理签发的144小时临时入境许可量已达去年同期的10倍，今年以来经大兴机场口岸出入境人员数量首次突破300万人次。

开新线：7月30日，一架厦航客机从厦门飞往马尔代夫，正式开启福建首条直飞马尔代夫的定期航线；8月31日，多彩贵州航空开通贵阳往返越南河内的首条国际客运航线。

从数据看，今年民航暑运可谓“热辣滚烫”：7月份我国民航运输规模创月度历史新高，进入8月，单日旅客运输量再创历史新高，截至8月31日，民航暑运累计运输旅客1.4亿人次，又创历史新高……

这份连创新高的暑运“成绩单”，有力印证了民航业持续恢复向好的态势。

疫情3年，民航业遭遇运量下滑、成本攀升、资金短缺等困难，成为受冲击最大、影响最为直接的行业之一。今年暑运，民航日均运输旅客达228.9万人次，比2019年增长17.7%，比2023年增长12.3%。同时，航司经营状况明显改善，近日披露的多份半年报显示，国航、东航、南航“三大航”同比大幅减亏，华夏航空成功扭亏为盈，春秋航空净利润增长超六成，吉祥航空净利润增长超5倍。一系列指标证明，民航业正在加快复苏回暖。

复苏回暖，离不开各地各部门从减税降费、应急贷款、航班补贴等方面出台的有力政策支持，离不开民航企业迎难而上的决心和坚持不懈的努力。创新“随心飞”产品，增加“客改货”航班，探索直播带货、餐食配送等新业务……各大航司千方百计降本挖潜、克服困难。去年以来，民航业抓住机遇，乘势“起飞”，仅用1年多时间就实现强劲复苏。实践充分证明，坚定信心、保持定力、主动作为，我们就能够战胜前进中的困难挑战。

作为国民经济的先导性、基础性产业，民航业复苏回暖，也折射经济持续回升向好态势。从一份民航暑运“成绩单”，还能看到消费、外贸、对外开放等多方面的积极信号。

透过“成绩单”，看到消费新增长点。一趟趟“干支通”航班，带火一大批“宝藏小城”。黑龙江伊春、江西宜春、湖南常德等避暑旅游地机场旅客吞吐量实现翻倍，山西大同、新疆伊犁、云南普洱等地酒店预订量明显增长，“民航＋文旅”深度融合，我国旅游市场空间更广、消费活力更旺。

透过“成绩单”，看到外贸新动能。多家机场实现了单日或单月货运量新高，生鲜冷链产品进口和精密仪器等高技术产品出口迅速增长。从区域看，我国与中东欧等共建“一带一路”地区的货运往来日益密切，同时河南郑州、湖北鄂州等内陆航空枢纽加快崛起。这些趋势表明，我国外贸正朝着更加多元化、差异化和高附加值、高效率的方向不断升级。

透过“成绩单”，看到开放新活力。北京首都国际机场、上海浦东国际机场、重庆江北国际机场……我国适用144小时过境免签政策的37个口岸中，有20多个是机场口岸。今年前7月，外籍人员来华观光、会议商务活动、探亲访友人次同比分别增长403%、81.5%和107.4%，同时，暑运国际客运航班量达11万班，同比增长67.7%，民航高水平开放功能进一步增强，支撑全球游客“China Travel”热度。

这个暑运，繁忙的不只是民航。高铁穿梭不停，全国铁路累计发送旅客8.87亿人次，创历史同期新高；公路车流如织，人员流动量达98.19亿人次，增长3.77%……跳动的数字，映衬经济的活力，彰显发展的生机。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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