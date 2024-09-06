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上交所中小微企业支持债券已有多单落地

2024年09月06日18:31 | 来源：新华社
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近日，无锡锡山金融投资集团有限公司在上海证券交易所成功发行中小微企业支持债券，募集资金主要通过发放保理款的形式支持无锡市锡山区等区域的中小微科技企业发展。

据悉，此期债券发行规模1.5亿元，票面利率2.22%，是上交所第四单中小微企业支持债券。

上海证券交易所外景。（上交所供图）

上海证券交易所外景。（上交所供图）

2023年10月，上交所在整合小微企业增信集合债券和中小企业集合债券的基础上，创新推出中小微企业支持债券，募集资金不低于70%用于支持中小微企业发展。

由于中小微企业存在资产规模小、单次融资金额需求小等客观现状，直接发行债券的综合融资成本较高。基于此，上交所推出中小微企业支持债券，探索由业务上与中小微企业有着密切联系，且资质相对更优的企业作为债券发行人，募集资金支持产业链上下游或与自身经营业务相关的中小微企业发展。

据了解，供应链核心企业、产业企业、金融或类金融企业、国家级开发区园区运营企业等都可以通过支付应付款、股权投资、债权投资等与自身经营相关的方式发行中小微企业支持债券。

据介绍，上交所首单中小微企业支持债券由湖州市产业投资发展集团有限公司在2023年底成功发行，募集资金不低于70%的部分通过投放融资租赁款、保理款、支付贸易业务及渔业销售业务的货款等形式，支持19家中小微企业发展。

上交所表示，下一步将继续研究支持中小微企业发展的合适途径和匹配产品，精准对接企业需求，加强投融对接，提高融资效率。积极培育多元投资者，建立健全做市机制，进一步提升二级市场流动性，降低融资成本，多措并举为中小微企业发展注入新动力。（记者姚均芳）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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