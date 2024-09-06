人民网记者孙阳 栗翘楚 焦磊

9月的北京，丹桂飘香，宾朋汇聚。以“携手推进现代化，共筑高水平中非命运共同体”为主题的2024年中非合作论坛北京峰会，吸引全球目光。

相知无远近，万里尚为邻。作为非洲最大的岛国，马达加斯加地处印度洋西部和非洲东部航道中心，是从太平洋、印度洋到非洲大陆的重要支点，也是中非共建“一带一路”的桥梁和纽带。

9月5日晚，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。马达加斯加总统安德里·拉乔利纳出席活动并发表主旨演讲，人民日报社副总编辑徐立京出席活动并致辞。马达加斯加政要、工商界代表出席活动，同中方相关部门、机构负责人以及中方企业代表共叙中马友情、共商跨国合作、共话美好未来。

马达加斯加总统安德里·拉乔利纳在2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议上发表主旨演讲。人民网记者 翁奇羽摄

作为最早加入共建“一带一路”倡议的非洲国家之一，随着中马两国发展战略的深入对接，双方在多领域合作中已结出丰硕成果。

安德里·拉乔利纳总统在主旨演讲中表示，中国在过去几十年里实现了翻天覆地的变化，这种经验和榜样作用激励着所有人。马达加斯加正处于转型期，在此过程中需要可靠、可信的合作伙伴。欢迎具备投资能力和意愿的中国企业大规模投资马达加斯加，希望在能源、农业、贸易和旅游等优先经济领域建立有针对性的合作伙伴关系。

“马达加斯加拥有5000公里的海岸线，无论是在旅游还是在国家工业化方面，都有巨大潜力。我们的目标是能够在马达加斯加境内生产并加工所有满足人口需求的产品。中国拥有技术，马达加斯加拥有土地和自然资源，我坚信我们可以利用中国的技术、知识和资源来转型我们的国家。”在接受人民日报记者专访时，安德里·拉乔利纳表示。

共建“一带一路”合作不仅有效促进了政策沟通、贸易畅通、设施联通和资金融通，也推动了中马两国民心相通。人文交流作为新时代中非合作的重要内容，媒体在信息传播、增进互信、凝聚共识等方面发挥着显著作用。

徐立京在致辞中表示，在中非携手推进现代化、共筑新时代全天候中非命运共同体的合作热潮中，人民日报社、人民网将以更多优质报道，讲述好中马两国人民携手奔赴现代化新征程的动人故事，为中非共逐现代化之梦作出媒体应有的贡献。

中非各领域合作的蓬勃发展，是“积跬步，以至千里”的生动实践。在中非经贸合作的历程中，中资企业、工商各界、社会组织同非洲各国团结一心、携手前进，作出了积极的贡献。

在交流发言环节，全国政协常委、浙江省工商联主席、温州市中非商会名誉会长南存辉表示，期待与中马工商界共同携手，推动马达加斯加基础设施升级和清洁能源发展，积极发挥温州民间商会、浙江民间商会及中国民间商会的桥梁纽带作用，促进中马双方企业在能源、电力、工业、农业、旅游、服务业和基础设施等领域加强合作。

中国机械工业集团董事长张晓仑表示，将积极加强与马达加斯加的合作，对接当地农业发展需求，加快开发适应当地需要的农机产品，建立完善销售网络和售后服务渠道，为用户提供更高性价比的农机产品。同时，将发挥工程设计和建设优势，积极参与马达加斯加基础电力设施、可再生能源综合利用、生态修复等领域的项目开发建设，助力当地绿色发展和能源保障。

中国交通建设集团董事长王彤宙表示，公司旗下中国路桥自上世纪70年代即在马达加斯加开展业务，已成为中马双边合作的典范。40多年来，中交集团在马致力于公路、桥梁、港口、市政等基础设施建设，累计承揽220个项目，为马达加斯加经济社会发展和人民生活水平提高贡献了中交力量。

中国科协原副主席、中国农业大学原校长陈章良表示，通过参与农业技术推广站等中非合作项目，深刻感受到中非合作的良好前景。马达加斯加生物多样性保护和利用具有深厚潜力，未来，希望将中国加强生物多样性保护的经验分享给马达加斯加，同时，通过先进技术进一步助力当地水稻产业发展。

中国铁路工程集团副总裁任鸿鹏表示，中国中铁始终高度重视与马达加斯加政府和企业各界开展合作，正在实施的配电网设计安装项目是中马共建“一带一路”、落实“小而美、惠民生”的生动实践，项目完工后将有效保障当地民众电力稳定供应和用电安全。

温州市中非商会会长许开裕表示，新的时代变革中，马达加斯加最有可能建设发展成为：全球旅游者的圣殿，印度洋上的康养中心，非洲农业现代化和工业先进化区域中心，生物技术创新的前沿基地。商会愿联合中国各界和马达加斯加的同仁们一起分享经验，展开务实合作，实现共赢局面。

2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议期间，中马两国代表进行了多项合作签约。人民网记者 翁奇羽摄

今年，是中马建交52周年，随着共建“一带一路”倡议有效对接“马达加斯加振兴倡议”和“马达加斯加振兴计划”，中马双边经贸合作正迎来新发展机遇。

会议期间，围绕马达加斯加经济特区建设、旅游产业、能源矿产、现代农业等多个领域，中马两国产业界代表进行了一系列合作项目签约。

会议现场，多位嘉宾在接受人民网记者采访时表示，中马两国经贸合作活力强劲，并取得了丰硕成果，为推动两国全方位合作带来新的机遇。未来，愿积极发挥自身优势，积极参与当地基建、能源、农业等多领域发展，助力马达加斯加经济社会繁荣发展，为深化中马两国经贸合作、共筑高水平中非命运共同体作出更多贡献。

2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议由马达加斯加总统府、马达加斯加外交部、马达加斯加驻华大使馆以及人民网、温州市中非商会共同主办。人民网董事长叶蓁蓁担任嘉宾主持。

(责编：方经纶、高雷)

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