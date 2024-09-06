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金融监管总局发文规范保险公司县域机构监管统计要求

2024年09月06日20:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月6日电（记者张千千、李延霞）记者6日从国家金融监督管理总局获悉，为规范保险公司县域机构监管统计工作，强化保险公司县域机构监管和风险防控，金融监管总局近日印发《保险公司县域机构统计制度》，规范了相关监管统计要求。

　　据了解，统计制度明确了保险公司县域机构的统计范围、统计口径和报送要求等。从统计范围和口径看，主要包括保险公司分险种和分渠道的原保险保费收入、赔付支出、满期给付、退保金、保险金额、签单数量、承保人次以及各级分支机构的设立情况和从业人员等。

　　同时，统计制度要求保险公司应当高度重视县域机构数据填报工作，建立健全数据填报和审核的机制流程，确保数据报送的真实性、准确性、及时性和完整性，并于每月10日前报送上月报表。

　　金融监管总局表示，下一步，将扎实推进统计制度落地实施工作，指导保险公司及时准确上报相关数据，并加强保险公司县域机构风险的监测分析，持续提升金融监管支局监管能力，做好县域保险监管工作。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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