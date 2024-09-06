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出海逐“新”浪 上市公司上半年海外收入3.83万亿元

2024年09月06日20:21 | 来源：新华网
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新华社北京9月6日电 题：出海逐“新”浪 上市公司上半年海外收入3.83万亿元

新华社记者刘慧

出海，上市公司业绩的重要增长极。

中国上市公司协会近期发布的数据显示，今年上半年，中国上市公司实现海外业务收入3.83万亿元，同比增长12.84%，增长率提升9.93个百分点。海外业务收入占比10.98%，提升1.39个百分点。

从“新三样”到电子、生物医药等多行业，从单纯产品出口到产业链出海……随着新质生产力不断发展，中国上市公司加速全球化布局，升级产业模式，竞帆出海锻造新优势。

观察最新的半年报，上市公司出海激起哪些“新”浪花？

产业结构更“优”——

细看上半年上市公司出海的行业升级情况，技术进步和产品迭代催动出口增长的特征在新质生产力重点发展领域尤为明显，在全球化赛道多点开花。

中国上市公司协会会长宋志平说：“上市公司出海结构已经从附加值较低的传统行业逐步拓展至信息技术、医疗健康、先进制造、汽车交通等更多元和附加值更高的行业。”

以沪市上市公司为窗口观察，出海结构正在不断从传统行业向高端制造业、信息技术等新兴产业升级。今年上半年，电子、通信、计算机、汽车等行业海外收入增速分别达46%、44%、28%、26%，跑出“加速度”。

再从中国上市公司海外收入排名来看，排名头部的企业主要集中在电子、新能源汽车等行业。这些企业不仅海外业务收入总额庞大，而且在主营业务收入中的占比也较高，显示出强大的海外市场影响力。

科创含量更“高”——

科技创新已成为企业发展的“关键变量”。我国科创型企业，既是新质生产力发展的重要主体，也是中国企业出海征途的“领头羊”。

中欧国际工商学院金融学教授黄生统计发现：2019年到2023年，科创板企业的海外业务收入占其主营业务的比例在各板块居首，去年这个比例为23.4%。紧随其后的是创业板和北交所企业，凭借持续的创新和海外市场拓展，实现了海外业务的快速增长。

发展之“质”，带来转型之“效”。

上交所信息显示，目前35家科创板公司在细分行业或单项产品上排名全球第一，多家科创板公司锚定国际先进水平，在关键技术上突破海外垄断，逐步构建在全球产业链中难以替代的技术优势。同时，在多个细分领域积极参与国际标准制定，努力提升中国标准的国际影响力。

出海版图更“广”——

出海，对于很多中国上市公司来说，已经从“选择题”变成了“必答题”。出海版图日趋广阔，目光越来越多投向新兴市场。

今年上半年，沪市76家公司公告新设海外子公司、投资项目等出海动作，提及“亚洲”或“东南亚”多达50家。

作为中国经济社会最活跃的“细胞”，上市公司出海壮大了筋骨，也为完善全球产业链供应链，复苏全球经济市场带来新机遇。

根据中国上市公司协会的统计，目前已有超过2100家上市公司参与共建“一带一路”。过去十年，中国上市公司共设立海外办事处近3800个，开展海外项目近16万个，新增海外员工超240万人。

未来，以新质生产力引领产业升级，中国企业的全球影响力从“中国制造”迈向“中国智造”，从“产品出口”变身“品牌塑造”，将实现更多元化的产品和服务“破圈”出海，为全球经济发展注入更多新动能。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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