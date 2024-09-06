人民网北京9月6日电 （方经纶）据“工信微报”消息，近日，工信部、中央网信办、教育部等十一部门联合印发《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》（以下简称“通知”），部署推动新型信息基础设施协调发展。

新型信息基础设施是以信息网络为基础，以新一代信息通信技术创新为驱动，为经济社会数字化转型提供感知、传输、存储、计算等基础性数字公共服务的基础设施体系。

《通知》结合新型信息基础设施的技术发展趋势和经济社会发展需求，以促进协调发展为目标，以推动新型信息基础设施跨区域、跨网络、跨行业协同建设为重点方向，提出了“1统筹6协调”等7方面主要工作，即全国统筹布局、跨区域协调、跨网络协调、跨行业协调，发展与绿色协调、发展与安全协调、跨部门政策协调等。

其中，在加强全国统筹规划布局方面，《通知》提出统筹规划骨干网络设施，优化布局算力基础设施，合理布局新技术设施。

工信部信息通信发展司表示，对于全国骨干网络设施、国际通信设施、面向全国或区域服务的算力设施、人工智能和区块链设施，要加强全国顶层统筹规划，要从整体效率效益、安全、需求、均衡发展等角度，进行战略性布局、整体性建设。

在加强跨区域均衡普惠发展方面，《通知》提出推进重大战略区域设施一体化发展，深化区域间均衡协调发展，促进城乡融合普惠发展。

工信部信息通信发展司表示，要配合国家重大区域战略，积极推进京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带等区域信息基础设施一体化发展。要落实区域协调发展战略，在中部、西部和东北地区因地制宜开展一些重大项目建设，提升整体发展水平。要深化电信普遍服务，加快“宽带边疆”建设，提升农村及偏远地区宽带网络覆盖水平，推进城乡协同发展，助力乡村振兴。

关于构建绿色低碳发展方式，《通知》提出推进重点设施绿色低碳发展，促进设施与环境协调发展。

工信部信息通信发展司表示，通过构建绿色低碳发展统计指标体系和碳管理数据信息平台、开展数据中心绿色低碳等级评估、推进传统通信机房绿色改造、推动出台鼓励企业使用绿色电力的政策等措施，推进重点设施绿色低碳发展。并且鼓励地方政府加大支持力度，支持电信企业开展通信杆线综合整治，促进设施与环境协调发展。

此外，《通知》还从组织领导、协同落实、评估问效等三方面提出保障落实举措。

(责编：方经纶、高雷)

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