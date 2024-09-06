人民网北京9月6日电 （方经纶）9月6日，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌在2024年“工业母机+”百行万企产需对接部署动员暨启动仪式上表示，近年来我国工业母机产业取得长足进步，已成为全球工业母机重要生产、消费大国，产业规模连续10余年位居全球第一。

国家制造强国建设战略咨询委员会主任、中国工程院院士周济表示，工业母机在现代化产业体系、产业发展韧性和安全、科技创新体系中占有重要战略地位，未来要聚焦巩固经济型数控机床优势、占领主战场型数控机床市场和走在高档型数控机床前列三个方向持续发力，坚持以用户为中心、以质量为生命、以创新为灵魂、以企业为主体，实现工业母机产业战略突破。

“实现工业母机高性能制造，要从机床性能建模技术、计算反求技术、定域定量定式技术、仿真优化技术、人工智能与大数据技术等入手。”龙城实验室首席科学家、中国工程院院士郭东明在报告中建议，整合机床领域优势创新资源，建立产品研制创新体系，建设战略科技“旗舰”力量，重点突破战略意义重大、迫切性强的技术，推动我国工业母机产业建成世界一流水平。

活动中，工业和信息化部装备工业发展中心联合工业和信息化部产业发展促进中心，全国多地工业和信息化主管部门等35家单位共同发起《共促“工业母机+”百行万企应用发展倡议》，从强化结对攻关、强化技术供给、强化需求牵引、强化交流合作、强化金融支持、强化行业自律六个方面凝聚发展共识，加速构建工业母机应用生态共同体。

活动还发布了工业母机产需清单，包含2000多项供给和需求情况。供给清单包括重点工业母机企业、供给能力和产品、应用场景、期望用户等内容，需求清单包括重点用户企业、需求技术和产品、应用场景等，为工业母机供需双方搭建精准对接桥梁，促进创新产品推广应用。

(责编：方经纶、高雷)

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