本报记者 张 璁

高质量发展是新时代的硬道理，需要努力为高质量发展创造既充满活力又安定有序的法治环境。9月6日，国务院新闻办公室举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，司法部有关负责人介绍司法行政工作推动高质量发展情况。

全面履行政府立法审查职责，不断加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法

“立足新发展阶段，努力以高质量立法推动高质量发展。”司法部副部长王振江表示，从总体上看，2023年司法部共审查完成51件立法项目，同比增长96.2%，今年截至目前已审查完成各类立法项目39件。下一步，将全面履行政府立法审查职责，不断加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法。

司法部立法二局负责人姜杉介绍，司法部正会同有关部门加快推进反不正当竞争法的修改，为各类经营者公平参与市场竞争创造良好制度环境；健全拖欠企业账款清偿法律法规体系，修订保障中小企业款项支付条例等。此外，司法部正与有关部门研究修订对外贸易法、海关法等法律法规，主动对接国际高标准经贸规则，扩大自主开放，积极应对贸易数字化、绿色化趋势，推动监管创新，营造有利于新业态新模式发展的制度环境。

努力推动构建全国统一大市场，司法部已完成对全部现行有效600多部行政法规的集中清理，并组织开展修改和废止一些行政法规，重点清理不符合高质量发展要求、不利于营商环境优化和全国统一大市场建设、有违公平竞争的有关规定和内容。

党的二十届三中全会《决定》首次提出“加强政府立法审查”。司法部将进一步完善政府立法审查制度机制，创新政府立法审查方式方法，全面提升审查质效，不断提高立法质量和效率。“尤其是要结合新形势、新要求、新任务，突出问题导向，进一步提升制度措施的针对性、有效性和可操作性。”王振江说。

依法纠正不作为、乱作为等执法领域突出问题，维护人民群众和企业合法权益

近年来，一些不规范的执法行为侵害了人民群众和企业的合法权益。

法治是最好的营商环境。王振江介绍，司法部去年报请国务院部署开展提升行政执法质量三年行动计划，依法纠正不作为、乱作为、粗暴执法、执法不规范等执法领域里的突出问题，特别是重点加强涉及企业行政执法监督力度，规范涉企行政检查。

司法部行政执法协调监督局负责人孔祥泉表示，下一步将聚焦人民群众反映强烈的“一刀切”执法、“粗暴执法”等问题，组织地方有关部门梳理各领域执法突出问题清单，集中开展整治和专项监督。推进行政执法监督与12345政务服务便民热线等监督渠道信息共享，充分发挥行政执法批评建议平台作用，切实保护群众合法权益。

在规范罚款的设定和实施方面，司法部督促各地各部门积极贯彻落实国务院提出的有关要求，指导监督有关部门在设定罚款时，综合考虑经济社会发展水平、行业特点等因素，合理设定罚款；在实施罚款时，统筹考虑当事人的主观过错、获利情况，符合过罚相当原则，避免当事人所受的处罚与违法违规的程度不匹配。

行政复议是维护人民群众和企业合法权益的重要渠道。孔祥泉表示，司法部指导各级司法行政机关积极落实新修订的行政复议法规定的监督制约机制，切实加强行政复议个案纠错和类案规范。今年上半年纠正违法和不当行政行为2.4万件，纠错率为13.7%，有效规范了一批行政不作为、程序违法、乱罚款问题。

不断提升公共法律服务的均衡性和可及性，积极发展涉外法律服务

我国覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的公共法律服务体系已基本建成。目前，全国共有各类法律服务机构75.4万个，专业法律服务人员399.7万人，建成了59万个公共法律服务实体平台，60多万个乡村（社区）配备法律顾问，公共法律服务热线、中国法律服务网全面建成并规范运行，广大法律服务工作者每年办理各类业务4000多万件。

司法部公共法律服务管理局局长杨向斌表示，司法部将建立健全法律服务资源依法跨区域的流动机制，深化律师行业东中西部对口帮扶，同时研究实施“法援西部”计划，不断提升公共法律服务的均衡性和可及性。

司法部积极发展涉外法律服务，会同有关部门完善政策保障措施，支持中国律师“走出去”。与2018年相比，我国律师事务所在境外的分支机构数量增长了69.67%，在建强保护我国海外利益的法治安全链中发挥了积极作用。

此外，国际商事仲裁中心建设正在积极推进。2023年，试点地区的8家仲裁机构共办理案件7.9万件，标的额6000亿元，占全国标的总额52%；办结的涉外案件量占到全国涉外案件总量的72%，标的额占全国涉外标的总额的69%。

《 人民日报 》（ 2024年09月07日 05 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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