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平安银行口袋银行APP接入银联云闪付网络支付平台

2024年09月07日08:20 | 来源：中国银联
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原标题：平安银行口袋银行APP接入银联云闪付网络支付平台

　　近日，平安银行口袋银行APP正式接入中国银联开发建设的云闪付网络支付平台，并将陆续向广大用户开放。为践行金融为民的理念，此次平安接入的云闪付网络支付平台集成了二维码支付、银行卡管理、场景服务等功能，用户不但可在银联海量商户以及微信收款码商户进行扫码支付，同时基于云网丰富的场景资源，还可享受更多快捷便利的金融服务和生活服务。

　　此外，为让新用户获得最佳体验，中国银联与平安银行还将于近期推出一系列营销优惠活动，活动期间成功开通云闪付网络支付平台的用户，将有机会在平安银行口袋银行APP中领取各类商户优惠券以及通用优惠券。

　　下一步，中国银联将做好金融“五篇大文章”，携手各商业银行，持续推进云网平台的功能升级和体验优化，支持银行卡产业的数字化转型和金融科技创新，同时充分发挥云网连接商户和消费者的平台作用，促进消费市场活跃，助力实体经济发展。

(责编：曹淼、李源)
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