原标题：国际标准助推新质生产力发展 波司登承办ISO/TC 133第十六届国际年会

9月3日-6日，由中国国家标准化管理委员会主办、波司登股份有限公司承办的国际标准化组织ISO/TC 133“服装尺寸系列—尺寸代号、尺寸测量方法和数字化试衣”技术委员会第十六届国际年会在江苏省常熟市召开。

ISO/TC 133第十六届国际年会在常熟召开

ISO/TC 133技术委员会主席Krishnavellie Pandarum在致辞中感谢会议承办单位波司登公司的热情接待和慷慨协助，欢迎各国技术专家通过富有成效的研讨互动，交流思想，碰撞智慧，共同推动ISO/TC 133技术委员会各项工作取得新进展。

中国服装协会专职副会长杜岩冰

中国服装协会专职副会长杜岩冰肯定2010年ISO/TC 133重启工作以来，取得了丰硕成果。他表示，中国服装行业是一个开放性、国际化的行业，本次ISO/TC 133国际年会达成了很多实质性共识，并推进了多项国际标准的制修订进程，将在推动中国服装行业高质量发展乃至全球交流合作中发挥重要作用。

波司登集团董事局主席兼总裁高德康

高德康感谢各级领导、各国专家对波司登发展的关心支持和指导帮助，介绍了波司登积极参与ISO/TC133技术委员会国际标准化工作和活动，以及乘上“一带一路”快车，推动标准化、品牌化建设方面的新风貌、新形象。他表示，波司登非常荣幸承办ISO/TC 133国际年会，愿与国际同行一道关注产业发展的新趋势和新需求，推进国际服装尺寸代号、尺寸测量方法和数字化试衣相关国际标准的研制，共同开创全球服装产业更加美好的未来。

ISO/TC 133“服装尺寸系列—尺寸代号、尺寸测量方法和数字化试衣”技术委员会成立于1969年，负责制定服装尺寸代号、人体尺寸测量方法和数字化人体试衣系列国际标准。目前，共有26个积极国成员，27个观察国成员，已发布ISO国际标准16项，这些国际标准对于规范、统一全球服装尺寸和标识，促进全球服装行业的生产、贸易和消费发挥重要的作用。迄今为止已成功举办十六届ISO/TC 133国际年会，为推动全球服装标准化工作的发展提出了许多前瞻性、建设性意见。

ISO/TC 133在全球服装行业的设计、生产和贸易消费中发挥着标准引领支撑作用。近年来，中国国家标准化管理委员会及各级市场监督管理部门关心指导波司登积极参与ISO/TC 133技术委员会国际标准制修订相关工作和活动，有效推动服装标准升级迭代和国际标准转化应用。未来，波司登将继续充分利用ISO/TC 133技术委员会平台，坚持标准引领，夯实领先地位，为探索国际标准化创新变革、促进全球纺织服装行业繁荣与可持续发展作贡献。

(责编：曹淼、李源)

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