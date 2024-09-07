人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

西安至列日、西安至布达佩斯全货运航线开通

2024年09月07日08:48 | 来源：中国新闻网
小字号

中新社西安9月6日电 (记者 阿琳娜)西安—列日、西安—布达佩斯全货运航线首航启动仪式6日在西咸新区空港新城举行，这两条航线的开通将为陕西与欧洲的经贸往来搭建更加便捷的“空中桥梁”。

西安—列日全货运航线于9月5日21时55分搭载50余吨电商货物在西安咸阳国际机场起航，飞往比利时列日机场。该航线全年计划104班，每周往返2个班次，航班出港主要运输跨境电商货物及服装、电子产品仪器装备等一般贸易货物，进港主要运输欧洲药品、精密仪器、食品、国际快件等货物，预计全年可为中欧之间货物流通提供约6300吨的航空运力。

西安至匈牙利首都布达佩斯全货运航线将于9月7日完成首航，该航线全年计划执行104班次，每周往返2个班次，每年将为西安带来约6000吨国际货量。

西咸新区空港新城党委书记、管委会主任张蔚表示，这两条航线的开通是“空中丝绸之路”不断向西拓展、延伸的一次重大跨越，是西咸新区空港新城“以航线带项目、以项目促产业”，不断深化与外资外企合作、赋能开放经济的一次重大突破，为打造多式联运体系奠定了坚实基础。西咸新区空港新城将以此为契机，服务好飞行、服务好旅客、服务好发展。

作为西安、陕西对外开放的重要阵地，西咸新区空港新城积极融入共建“一带一路”大格局，打造向西开放的国际物流大通道，大力推进高水平对外开放。截至目前，西咸新区空港新城已联合西部机场集团累计开通47条全货运航线，初步形成“丝路贯通、欧美直达、五洲相连”的货运航线网络。

(责编：王震、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
南存辉：发挥商会桥梁纽带作用 促进中马双方多领域合作
　　9月5日，2024中国·马达加斯加经济发展圆桌会议在北京举行。全国政协常委、浙江省工商联主席、温州市中非商会名誉会长南存辉进行交流发言。…
超强台风“摩羯”在海南文昌登陆
　　人民网北京9月6日电 （欧阳易佳）今年第11号台风“摩羯”（超强台风级）9月6日16时20分在海南文昌沿海登陆，登陆时中心附近最大风力17级以上（62米/秒），中心附近最低气压915百帕。受其影响，9月6日8—16时，海南、广东沿海、广西东南部等地降雨10—40毫米，其中海南文昌、广东湛江等地局部降雨50—70毫米，最大点雨量海南昌江昌化191毫米、广东深圳七星湾110毫米；海南万泉河、昌化江，广东沿海漠阳江、榕江等河流出现明显涨水。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部