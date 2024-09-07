中新社西安9月6日电 (记者 阿琳娜)西安—列日、西安—布达佩斯全货运航线首航启动仪式6日在西咸新区空港新城举行，这两条航线的开通将为陕西与欧洲的经贸往来搭建更加便捷的“空中桥梁”。

西安—列日全货运航线于9月5日21时55分搭载50余吨电商货物在西安咸阳国际机场起航，飞往比利时列日机场。该航线全年计划104班，每周往返2个班次，航班出港主要运输跨境电商货物及服装、电子产品仪器装备等一般贸易货物，进港主要运输欧洲药品、精密仪器、食品、国际快件等货物，预计全年可为中欧之间货物流通提供约6300吨的航空运力。

西安至匈牙利首都布达佩斯全货运航线将于9月7日完成首航，该航线全年计划执行104班次，每周往返2个班次，每年将为西安带来约6000吨国际货量。

西咸新区空港新城党委书记、管委会主任张蔚表示，这两条航线的开通是“空中丝绸之路”不断向西拓展、延伸的一次重大跨越，是西咸新区空港新城“以航线带项目、以项目促产业”，不断深化与外资外企合作、赋能开放经济的一次重大突破，为打造多式联运体系奠定了坚实基础。西咸新区空港新城将以此为契机，服务好飞行、服务好旅客、服务好发展。

作为西安、陕西对外开放的重要阵地，西咸新区空港新城积极融入共建“一带一路”大格局，打造向西开放的国际物流大通道，大力推进高水平对外开放。截至目前，西咸新区空港新城已联合西部机场集团累计开通47条全货运航线，初步形成“丝路贯通、欧美直达、五洲相连”的货运航线网络。

(责编：王震、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经