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德国经济再度萎缩，如何危中寻机？

冯玲玲
2024年09月07日08:48 | 来源：中国新闻网
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德国知名智库基尔世界经济研究所近日发布报告称，今年德国国内生产总值将再度出现萎缩，较2023年下降0.1%。根据预测，2025年德国经济增长率为0.5%，较此前预期的1.1%出现下调。

作为欧洲经济的“火车头”，德国近年来屡陷衰退危机，其中原因何在？这场危机将持续多久，德国又该如何扭转颓势？

症结在哪？

2023年德国国内生产总值收缩0.3%，成为去年七国集团中唯一出现萎缩的经济体。国际货币基金组织对德国今年的增长预期也不容乐观。今年1月，该组织预测今年德国经济将增长0.5%，但7月将该指数下调至0.2%，预计德国经济可能在世界主要经济体中表现最差。

一系列数据表明，德国正进一步陷入经济困境，且未来复苏增长乏力。复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯对中新社表示，德国经济衰退背后，既有临时性问题，也有结构性问题。

丁纯指出，临时性原因主要源自乌克兰危机爆发后，对俄能源严重依赖的德国面临能源供应紧张，随之引发高通胀，导致成本上升、居民消费受创。由于能源价格暴涨，德国企业尤其是能源密集型企业成本陡增，停、限产以及外迁、裁员等累及整体经济。

结构性原因主要来自德国经济模式的根本性问题，存在一系列结构性弊端。创新潜力不足、人口老龄化带来的合格劳动力供给不足、受乌克兰危机影响能源转型道阻且长，这一系列因素使德国经济面临严重挑战。此外，世界需求疲软等外部环境因素也加剧了经济困境。

北京外国语大学国际关系学院教授王朔表示，乌克兰危机、欧洲地缘政治动荡，是造成德国经济危机的主要外部因素。制造业低迷、服务业不景气、出口下行、人口老龄化、能源价格高企，这些不利因素叠加使经济雪上加霜。

与此同时，面对严峻形势，德国政府未能做出可靠的方向调整。德国至今未能出台实质性的方案解决经济问题，也尚未找到行之有效的办法摆脱地缘危机。而在对外经贸政策上的“去风险化”战略，也让德国错失了很多发展机会。

“未来几年德国经济还会不断出现问题，这是近年来德国痼疾不断积累的结果。”王朔说。

路在何方？

有分析人士指出，在乌克兰危机、美国总统选举等一系列不确定因素的背景下，德国的“持续性停滞”无论对于德国内部还是欧盟，都不是一个积极的消息。

丁纯认为，于欧洲而言，德国经济失速会使欧洲其他经济体发展动力不足，需求不振，影响其他经济体发展。同时也使欧央行遭受降息压力，欧盟经济政策协调变得愈发困难。对德国自身来说，持续性停滞会使原本经济转型更加艰难、复苏更加缓慢，部分制造业将面临较大的转型压力。

国际货币基金组织曾预测，德国经济要想走出困境恐怕尚需时日，未来五年的德国经济增速都将低于美、英、法等西方国家。

在丁纯看来，德国经济危机带来的影响大部分是暂时性的，但也有部分具有持续性，如能源结构转型、人口老龄化对劳动力市场冲击、科技创新潜力不足、经济模式转型等。总体而言，德国经济前景“谨慎乐观”。

“多重危机下的德国正处在时代转折的十字路口，如果将来能有所突破蹚出一条新路子，德国还是很有希望的。”王朔说。

王朔表示，德国一直以来扎实的工业基础、丰富的人才储备等使其经济保持一定活力。随着时间推移，能源供应问题对欧洲、特别是对德国的影响将逐渐减少。但他强调，德国仍需不断寻求新的解决办法或新道路，否则问题也将越来越突出。

对于如何扭转经济颓势，王朔指出，一方面德国需加快能源结构转型，另一方面，要继续培养有潜力的市场，进一步扩大投资，同时培养更多高素质劳动力以保障生产。但这些举措同时也受到地缘政治、世界经济环境、本国分裂的政治局面等因素的影响和制约。(完)

(责编：王震、杨迪)
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