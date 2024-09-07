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百余国家和地区同赴中国国际投洽会

2024年09月07日08:49 | 来源：中国新闻网
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　　中新社厦门9月6日电 (记者 龙敏)第二十四届中国国际投资贸易洽谈会(简称“投洽会”)将于9月8日至11日在厦门举办。中国商务部投资促进事务局副局长于广生6日在厦门指出，本届投洽会突出国际化，119个国家和地区参会参展，其中“一带一路”共建国家约占八成，目前各项准备工作已经就绪。

　　本届投洽会积极践行全球发展倡议，服务高质量共建“一带一路”。于广生介绍，18个国际组织代表和众多跨国公司高管将参会。本届投洽会将组织一系列项目路演、对接洽谈等活动，发布一系列吸引外资和对外投资的相关权威报告，介绍中国式现代化和大市场释放的投资合作机遇，加大力度吸引和利用外资；还将围绕热点主题，发布诸多研究成果，为国际投资合作提供专业的公共服务产品。

　　今年正值中匈建交75周年，匈牙利是本届投洽会的主宾国，专门设置了450平方米的国家馆，展示其文化特色、先进技术等。匈牙利驻华大使白思谛说，将在投洽会上举办一系列主题活动，推介匈牙利的投资环境和投资机遇，介绍物流、智慧城市、汽车、医疗设备诊断领域的创新成果及环保技术。

　　本届投洽会以“投资链接世界”为年度主题，展览总面积12万平方米，将举办全球特殊经济区联盟交流、金砖国家数字经济对接交流、“领航中国”、专精特新洽谈路演、投资经开区等活动超百场，发布《世界投资报告2024》(中文版)、《中国双向投资报告2024》等多个权威报告。

(责编：王震、杨迪)
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