原标题：海信贾少谦：深耕非洲30年，谱写中非合作共赢新典范

9月6日，2024年中非合作论坛北京峰会举办期间，由中国贸促会、中国商务部共同举办的第八届中非企业家大会在京召开，海信集团董事长贾少谦受邀出席大会并发表主题演讲。他表示，30年来，以海信为代表的中国企业，以在非洲大陆产业链和供应链的深度融合实践，以自身与当地政府、社区、工会和民众等达成互信共赢的成功经验，持续开拓了中非关系发展的新境界，谱写了中非命运共同体建设新篇章。

“海信产品不仅在南非市场站稳脚跟，还出口至欧洲，这意味着在产业链供应链合作机制下，非洲的产业工人技术水平、工厂质量控制水平都达到了新高度。”贾少谦表示，非洲是海信出海的第一站，1994年海信第一次进入南非市场，至今已整整30年。目前，海信电视、冰箱和冷柜产品，销量均占据南非市场第一，海信在南非当地的品牌知名度高达98%。

据了解，2013年，海信和中非发展基金共同投资建立了占地面积超过10万平方米海信南非工业园，这是南非40年来中资企业投资额最大的家用电器制造工厂，为当地创造1000多个直接就业机会、5000多个间接就业机会。海信南非工业园，入选了联合国南南合作典型案例，成为中南、中非合作共赢的新典范。

贾少谦说，深耕南非的同时，海信也在尼日利亚、安哥拉、埃及、阿尔及利亚和摩洛哥等非洲国家快速布局，尤其是北非已经成为海信近期投资布局的一个重点区域：在阿尔及利亚，海信与合作伙伴启动了产能近100万台的白色家电工厂建设，并进一步规划了全新的海信空调工厂；在埃及，占地约200亩的海信埃及电视工厂正式签约，预计明年投产；在摩洛哥，海信旗下的三电株式会社，正在筹建汽车空调产品新工厂，为新能源汽车和传统燃油车提供热系统解决方案，将助力摩洛哥汽车产业发展至新的阶段。

“海信新收购的科林电气公司的智慧电气产品，也进入了尼日利亚、埃塞俄比亚等多个非洲国家，不断助力当地基础设施建设。”贾少谦在演讲中强调，除了家电产品，海信商用显示、精准医疗、智能交通和智慧电气等B2B产业也在非洲多个国家布局，海信智能交通产品和技术解决方案已经成功出海埃塞俄比亚，为当地城市公共交通、高速公路交通带来了重大改变，快速提升了城市运营效率和市民出行体验。

贾少谦表示，海信在深耕非洲、全力加速推进全球化的过程中，也深深地体会到，“尚和合，求大同”的中国传统文化、包容大度的中华文明具有强大的魅力，并随着中国企业全球化的脚步，不断向非洲向全世界延伸，影响并感染着越来越多的朋友。未来，海信将为全球经济发展与区域经济协同发展贡献更大的力量，不断凝聚推动构建人类命运共同体的强大共识。

(责编：曹淼、李源)

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