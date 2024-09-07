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德国智能制造企业组团赴渝考察 签署多个协议深化合作

2024年09月07日08:52 | 来源：中国新闻网
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　　中新网重庆9月6日电 (记者 刘相琳)5日至6日，2024德国智能制造企业考察团一行赴重庆永川考察，与当地签署多个合作协议或备忘录，共寻机遇共谋发展。

　　此次赴重庆永川的考察团由25家德国企业组成。两天时间里，考察团先后参观了重庆永川大数据产业园、百度智行信息科技(重庆)有限公司、长城汽车股份有限公司重庆分公司和重庆城市职业学院等地，实地考察永川规划建设、产业发展、职业教育等情况，近距离感受永川城市发展的魅力，探索更多投资合作发展新机会。

　　德国驻成都总领事馆代总领事朱利安在6日举行的2024德国智能制造企业“走进永川”座谈会上表示，过去20年，重庆经济增速高于中国全国平均水平，重庆携手成都共建成渝地区双城经济圈，成为跨地区的交通和物流枢纽。重庆相对便宜的人工成本，良好的人员和资源配置，加上通畅的物流和高效的地方行政管理，让经济蓬勃发展。愿此行交流卓有成效，合作愉快。

　　西门子数字化工业集团重庆区域负责人周健雄表示，成渝地区双城经济圈是中国西部地区产业基础最雄厚、创新能力最强、市场空间最广阔、开放程度最高的地区，已成为中国西部地区高质量发展的重要增长极和新的动力源。西门子坚定支持成渝地区高质量发展。正因为如此，今年6月，西门子与重庆市政府签订了全面战略合作协议，双方将在产业数字化、绿色低碳、智能交通和相关专业人才培养等方面开展更深层次更广阔领域的合作。

　　重庆永川区政府副区长徐秀霞表示，此次永川之行，是双方共谋事业的美好起点。永川愿借今日之缘，与各位外国友人共赴一场开放之约、开启一段合作之旅，以携手同行、共谋发展的实际行动，将眼下的诸多机遇，转化为创造发展奇迹、共赢美好未来的无限可能。

(责编：王震、杨迪)
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