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8月广州商业地产成交量大幅增长

2024年09月07日08:53 | 来源：中国新闻网
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　　中新社广州9月6日电 (记者 许青青)8月广州商业地产市场成交迎来爆发期，商业地产市场各业态(写字楼、公寓、商铺)均产生数万平方米以上规模的大宗交易，成交量能显著放大。

　　据合富研究院6日发布的8月广州商业地产市场报告，8月广州市写字楼共成交10.5万平方米，同比上升317%，环比上升197%。该成交量达到了2023年初以来的峰值水平。本月出现了两例上万平方米级别的大宗交易，分别位于南沙区和天河区。

　　广州商铺8月成交11.1万平方米，同比上升456%，环比上升340%。其中位于南沙区的星河COCO Park购物中心整体签约超7万平方米，该购物中心已于去年12月正式开业。黄埔区也有新福港鼎峰等若干社区配套商铺的批量签约而成交量较高。

　　公寓市场方面，8月成交量为8.3万平方米，同比上升50%，环比上升97%。其中白云区万科云都荟的大宗交易，推动本应为公寓市场淡季的8月份创下年度成交量新高。

　　报告认为，公寓市场日益分化，一方面高端大平层吸引着越来越多高净值买家的目光，另一方面设计精良的小户型公寓，凭借其出色的租金表现，在市场中占据一席之地。

(责编：王震、杨迪)
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