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嫦娥五号月壤样品证明1.2亿年前月球存在火山活动

陆成宽
2024年09月07日09:11 | 来源：科技日报
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1.2亿年前月球还“活着”！《科学》杂志6日在线发表了一项关于月壤研究的重要成果。基于嫦娥五号月壤样品，来自中国科学院地质与地球物理研究所的科研人员发现，月球的岩浆活动可以追溯到1.2亿年前。这一研究成果再次刷新了人们对月球岩浆活动时限的认知。

岩浆活动是了解月球热演化的重要依据，岩浆活动停止表明月球失去了内动力，即地质意义上的“死亡”。早期的研究认为，月球大约在30亿年前就已经停止了岩浆活动；2021年，我国科学家对嫦娥五号月壤样品中玄武岩的研究表明，月球20亿年前仍然存在较大规模的岩浆活动，将此前认为的月球“寿命”延长了约10亿年。

那么，月球上是否存在更年轻的火山活动？

月球除了通过较大规模岩浆活动形成的岩石外，还有较小规模的火山喷泉带来的火山碎屑，其中有火山玻璃珠。对这些火山玻璃珠进行定年可以追溯月球岩浆活动历史。最年轻的嫦娥五号月壤样品，是寻找更年轻的火山玻璃珠的理想对象。

此次，中国科学院地质与地球物理研究所李秋立研究员团队从约3克嫦娥五号月壤中挑选出约3000颗玻璃珠，通过扫描电镜、电子探针、离子探针等方法从中筛选出3颗火山玻璃珠，进一步通过铀-铅同位素体系测量进行精准定年，发现这3颗火山玻璃珠形成于距今1.2（±0.15）亿年前。

“这表明，大约1.2亿年前，月球上还存在火山活动。”李秋立说，这一年轻火山作用的确认，将月球的火山活动时间又在嫦娥五号玄武岩年龄的基础上延长了近19亿年。这对以往的月球热演化模式提出了更大的挑战。

更重要的是，3颗火山玻璃珠富集的钾+稀土+磷（KREEP）等元素表明，其源区存在较高的放射性元素。这些放射性元素的衰变生热，可能导致月幔局部热异常，引发物质的部分熔融产生岩浆并喷出地表。“因此，虽然在月球上没有观测到较大规模晚期岩浆活动，但仍存在局部升温引起的小规模火山喷发。”李秋立说。

（受访者供图）

(责编：王震、杨迪)
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