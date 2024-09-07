9月5日，国家林草局发布的数据显示，我国国家公园建设取得重要进展。自从2021年第一批五个国家公园正式设立后，旗舰物种数量持续增长。

大熊猫国家公园四川片区是大熊猫国家公园的重要组成部分，片区面积占公园总面积的87.7%，拥有野生大熊猫1227只，占公园总量的92%。自2021年10月正式设立大熊猫国家公园以来，大熊猫种群数量增长，记录到大熊猫痕迹点1588个。

东北虎豹国家公园从2017年开始试点，2021年10月12日正式设立。目前，稳定生活在公园内的野生东北虎豹数量已经从试点前的27只和42只，分别增长到70只和80只左右。

国家林草局保护地司司长 张利明：生态系统得到整体性、完整性保护，多样性、稳定性、持续性稳步提升，国宝大熊猫以及东北虎豹、藏羚羊、雪豹、海南长臂猿等旗舰物种得到了稳步增加。我们同步与国家公园建设，实施了一大批民生保障项目，老百姓的收入不断增加，民众的获得感、幸福感不断增强。

目前，5个国家公园都根据自身独特的自然和文化禀赋，向公众开放了丰富的线路和区域。公众可以通过个人预约、旅行社等方式进入。

国家公园中心副主任 安丽丹：希望国家公园之美，能够吸引更多国内和国际游客来深度探访。我们会继续推动国家公园开放条件、管理制度，打造高品质的自然教育活动，适度发展生态旅游，突出生态和文化内涵，不断提升游客的体验感。

(责编：王震、杨迪)

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