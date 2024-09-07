王珏玢

记者6日从中国科学院紫金山天文台获悉，我国小行星预警监测设备4日成功对一颗将进入地球大气层的小行星2024 RW1展开追踪观测。这是我国监测网首次对预警小行星开展接力追踪观测，标志我国小行星防御工作取得重要进展。

中国科学院紫金山天文台高级工程师李彬介绍，追踪观测的这颗预警小行星最先由美国卡特琳娜巡天计划（CSS）的1.5米望远镜于4日13时43分左右发现，随后，这颗小行星以临时名称CAQTDL2被提交至国际小行星中心，最初测算其撞击地球的概率超过30%。

此后，美国、智利、澳大利亚的多个天文台进行了跟踪观测。当日16时，中国科学院紫金山天文台使用海外站点的望远镜对其进行跟踪观测。20时，紫金山天文台盱眙观测站具备观测条件，近地天体望远镜立即启动跟踪，密切监测该小行星的运动轨迹，并于22时左右启动位于西藏阿里站的望远镜接力观测。

根据我国观测设备的观测，这颗小行星最亮亮度达到15等，小行星直径约1.2米，绝对星等32.19等。

4日21时55分，国际小行星中心给这颗小行星赋予编号2024 RW1，并预测该小行星将于5日0时39分撞击菲律宾北部。最终，该小行星如预期般以20千米/秒左右的速度闯入地球大气层，在距离地面约25公里高度处解体爆炸，未对当地人生活造成大的影响。预报的撞击时间、位置均较为准确。

紫金山天文台研究员赵海斌介绍，截至目前，人类成功预警的小行星撞击地球事件已经增至9次，这得益于全球天文学家不断提升近地小行星监测预警的能力。我国监测网在这次事件中首次实现对预警小行星的接力追踪观测，也是小行星监测、防御领域的一项重要进展。

2018年2月，我国作为正式成员加入国际小行星预警网(IAWN)，紫金山天文台盱眙观测站口径1.04米的近地天体望远镜是我国贡献共享数据的主干设备，一直在持续开展近地小行星监测预警工作。到目前为止，该设备已发现41颗近地小行星。

(责编：王震、杨迪)

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