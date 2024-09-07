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消费市场活力蓬勃 激发经济回升向好新动能

人民网记者 王绍绍
2024年09月07日09:40 | 来源：人民网
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草原演唱会、边境自驾游成旅游“流量密码”，“影院+奥运”让体育赛事火热“出圈”，夜宵美食成热门观赛“搭子”……近期，我国消费市场呈现出强劲的发展势头，消费场景不断刷新，居民消费潜力不断释放。

今年是“消费促进年”，各地把创新消费场景作为促进消费的着力点。消费场景不断涌现，特色文化活动精彩纷呈，为经济发展再添一把火。

在上海，南京西路商圈通过引入智能导购、无人便利店、虚拟现实试衣间等智能设施，为消费者提供了更为便捷高效的购物服务，让消费者享受科技购物的新体验；在天津，百余种重点体育赛事走出体育场馆，走进景区、体育公园、商业中心、步行街，为市民提供了集体育竞技、文化娱乐、餐饮休闲、时尚生活为一体的文旅盛宴；在河南洛阳，各种特色商业街区围绕特色美食、咖啡茶饮、动漫电竞、音乐街舞等打造一系列年轻化消费场景，“夜购”让“夜经济”焕发光彩。

国家统计局数据显示，今年7月份，全国居民消费价格同比上涨0.5%。1-7月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.2%。

消费场景的创新，是激活消费潜力的关键。业内专家表示，传统消费模式已难以满足消费者日益多元化、个性化的需求，应不断推陈出新，打造具有独特魅力和吸引力的消费场景，让消费者在购物的同时，能享受到独特的文化体验和情感共鸣。

近日印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出，支持有条件的地区通过发放消费券、绿色积分等途径，鼓励企业采取“以旧换新”等方式，引导消费者购买绿色产品。

今年以来，各地积极恢复和扩大消费，消费潜力逐步释放，对经济增长的拉动效应明显增强，对于推动经济恢复向好发挥了重要作用。国家统计局数据显示，上半年，我国最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%，拉动GDP增长3.0个百分点。其中，餐饮收入同比增长7.9%，交通出行服务类、旅游咨询租赁服务类零售额增长较快。

各地纷纷抢抓消费季机遇，通过举办活动、发放消费券等方式加速消费市场升温。广西以“潮玩暑期·燃情盛夏”为主题，通过区市县联动、政银企协同、商文旅融合等方式，推出超300场次暑期促销主题活动；吉林延吉投入500万元发放“大学生暑期旅行‘就’在延吉”专属政府消费券，丰富大学生消费体验；浙江推出9项措施促进暑期文旅消费，举办“缤纷夏日 浙里好玩”夏季文旅消费季活动；广东分多轮向公众发放文旅消费惠民补贴券，进一步激发消费活力……

在刚刚过去的暑期，居民出游需求旺盛，餐饮、交通、文旅等相关服务消费增势良好。文化和旅游部相关负责人表示，今年，各地在暑期举办超4000项约3.7万场次文旅消费活动，推出发放消费券、票价优惠、消费满减、折扣套餐等惠民措施，多地还针对大学生等群体推出景区免票和优惠政策。

“发放消费券的直接经济效应体现在促进消费需求上。”中国信息协会常务理事朱克力认为，在传统消费旺季，发放消费券能直接增加消费者购买力，促进商品和服务销售，对于提振零售业、餐饮业、娱乐业等领域的消费都有显著作用。

“上半年我国服务消费增势良好，暑期经济再添动能。”业内专家认为，随着相关措施进一步细化落地，支撑消费增长势头的有利条件和积极因素将不断增多，各地结合节假日打造特色场景、推进文化赋能，将持续推动经济回升向好。

(责编：王震、高雷)
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