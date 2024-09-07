人民网记者 乔雪峰

物流一头连着生产，一头连着消费，是畅通国民经济循环的重要环节。今年以来，随着国民经济继续恢复向好，物流企业信心提振，内生动力持续增强，行业运行处在景气区间，为稳经济、扩内需、保民生、促就业提供了有力支撑。

51.5%，这是近日公布的8月份中国物流业景气指数，继续处于扩张区间。8月份，随着促投资、稳增长各项政策逐步落实和部分地区极端天气影响减弱，产业链、供应链上下游联动加速，业务需求量继续保持增长。可见，我国物流运行总体保持稳中有进态势。

经济发展，物流先行。要继续巩固物流业持续向好态势，加快行业高质量发展，对行业技能岗位提出新要求。业内专家表示，加强物流供应链人才培养，实现高校科研成果与产业应用的良性互动，提高物流人才培养质量，对物流业发展有着积极促进作用。

“边境物流既是边境贸易的基础，也是亚欧大陆物流新通道的重要环节。”近日，中国物流与采购联合会副会长任豪祥在中国-东盟边境物流行业产教融合共同体成立大会上表示，共同体的成立旨在积极响应国家政策导向，紧抓中国与东盟经贸合作的发展机遇，通过紧密的校企合作，共同推进面向东盟的边境物流发展，提高服务边境物流的人才培养质量，实现教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。

任豪祥指出，中国职业教育正成为国际合作中的一支新兴力量，率先在中国教育“走出去”战略中开始拥有很强的话语权，打造了一批“职教出海”品牌。

百世集团副总裁、百世供应链副总经理魏永强则表示，共同体的成立能够有效解决企业发展中面临的人才短缺问题。“共同体将不仅是一个合作的平台，更是科技创新的孵化器、专业人才成长的摇篮。”

据魏永强介绍，近年来，集团在海内外积极开展校企合作，不断促进科研成果转化，加强物流专业人才队伍建设，积极践行产教融合倡议。

据统计，共同体目前共征集理事成员单位74家，包含高水平高校、中高职院校、行业优质企业、行业协会、科研机构等，覆盖多行业多领域，具有较强代表性。共同体汇聚各方力量，搭建了一个资源共享、优势互补、互利共赢的合作平台，通过整合物流产业资源与教育资源，优化人才培养过程，提高人才培养质量，共同推动边境物流行业的创新发展。

(责编：王震、高雷)

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