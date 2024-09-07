人民网记者 黄盛

华电融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）；“国新租赁—国新证券央企高质量发展14号资产支持专项计划”成立，总规模8亿元；中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）；中交地产股份有限公司向特定对象发行A股股票……

近年来，在进一步深化国资国企改革、推进国有经济布局优化和结构调整过程中，一系列创新性的金融产品及服务赋能国有企业以现代化、分类化、精准化、专业化的方式，推进国有资本配置和运营。

在不少业内人士看来，市场化的金融工具可以助力国有企业自身和国有资本提升市场竞争优势。“金融业可以通过资本市场发现和重估优质国有资产价值，为国有资本形态转换、合理流动、保值增值提供综合服务；聚焦战新产业和未来产业，引导资本进行市场化价值投资，沿产业链配置业务链，助力央企打造现代产业集群和技术策源地；为央企提供标的推荐、交易撮合、估值定价等财务顾问服务，推动央企战略性重组和专业化整合。”国新证券党委书记、董事长张海文表示，“可以充分利用资本市场助力央企控股上市公司做好市值管理，提升发展质量。”

中国企业改革与发展研究会研究员吴刚梁向记者表示，现代金融应服务于实体经济。在优化国有经济布局过程中，金融可以为央企布局战略性新兴产业和未来产业、科技创新特别是突破关键核心技术等方面，提供长期的资金支持。此外，央企所属的金融机构，应该注重产融结合，以融促产，助力央企聚焦主责主业，金融产品设计要围绕主业需求，严格规范开展金融衍生业务，防止防止金融风险外溢。

也有业内人士表示，除了绿色金融与科技金融服务之外，在推动国资央企优化国有经济布局方面，金融机构还可以以通过设立产业基金、股权投资等方式，支持战略性新兴产业的发展，如新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料等；开发更多金融衍生品和风险管理工具，帮助央企对冲市场风险，如汇率风险、利率风险等，提供更加多元化的跨境金融服务，增强国资央企的市场竞争力。

(责编：王震、高雷)

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