人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会：扩大对离职人员从严监管范围 持续严把入口关

2024年09月07日09:40 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月7日电 （黄盛）证监会6日发布了《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》（以下简称《规定》），并自2024年10月8日起施行。《规定》提出，证监会离职人员在报告期内清退所持发行人股份的，应当说明离职人员清退股份的路径、方式，受让人有关背景和资金来源，清退价格是否公允，交易对价是否支付，资金流向是否异常，清退行为是否真实等。

具体来看，《规定》明确，拉长离职人员入股禁止期，将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年；发行监管岗位或会管干部以外的离职人员，处级及以上离职人员入股禁止期从3年延长至5年，处级以下离职人员从2年延长至4年。

同时，《规定》扩大了对离职人员从严监管的范围，将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶；中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核；制度执行中，证券交易所向拟上市企业、中介机构等各方做好政策解读和引导等工作。

据记者了解，加强自身建设是证监会履行监管主责主业，推动资本市场高质量发展的重要组织保证。在今年3月15日新闻发布会上，证监会副主席李超表示，证监会印发了《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》，突出严字当头、直面问题、刀刃向内，坚持以自我革命引领自身建设，推动证监会系统全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

今年4月发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》进一步提出，从严从紧完善离职人员管理，整治“影子股东”、不当入股、政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等问题。铲除腐败问题产生的土壤和条件，坚决惩治腐败与风险交织、资本与权力勾连等腐败问题，营造风清气正的政治生态。

对此，证监会表示，下一步，将继续严把入口关，并加强与纪检监察部门协作，发现违法违纪线索的坚决移交有关部门处理，维护公开、公平、公正的发行监管秩序。

也有业内人士认为，《规定》的发布实施，是证监会严格落实“新国九条”关于“从严从紧完善离职人员管理”相关要求的重要举措，将有利于提高监管工作公信力，促进资本市场健康发展，维护金融市场、金融机构等的稳定运行。

 

 

 

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：扩大对离职人员从严监管范围 持续严把入口关
　　人民网北京9月7日电 （黄盛）证监会6日发布了《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》（以下简称《规定》），并自2024年10月8日起施行。《规定》提出，证监会离职人员在报告期内清退所持发行人股份的，应当说明离职人员清退股份的路径、方式，受让人有关背景和资金来源，清退价格是否公允，交易对价是否支付，资金流向是否异常，清退行为是否真实等。…
金融服务助力国资央企优化国有经济布局
　　华电融资租赁有限公司2023年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）；“国新租赁—国新证券央企高质量发展14号资产支持专项计划”成立，总规模8亿元；中国建材股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）；中交地产股份有限公司向特定对象发行A股股票…… 近年来，在进一步深化国资国企改革、推进国有经济布局优化和结构调整过程中，一系列创新性的金融产品及服务赋能国有企业以现代化、分类化、精准化、专业化的方式，推进国有资本配置和运营。 在不少业内人士看来，市场化的金融工具可以助力国有企业自身和国有资本提升市场竞争优势。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部