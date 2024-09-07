人民网北京9月7日电 （黄盛）证监会6日发布了《证监会系统离职人员入股拟上市企业监管规定（试行）》（以下简称《规定》），并自2024年10月8日起施行。《规定》提出，证监会离职人员在报告期内清退所持发行人股份的，应当说明离职人员清退股份的路径、方式，受让人有关背景和资金来源，清退价格是否公允，交易对价是否支付，资金流向是否异常，清退行为是否真实等。

具体来看，《规定》明确，拉长离职人员入股禁止期，将发行监管岗位或会管干部离职人员入股禁止期延长至10年；发行监管岗位或会管干部以外的离职人员，处级及以上离职人员入股禁止期从3年延长至5年，处级以下离职人员从2年延长至4年。

同时，《规定》扩大了对离职人员从严监管的范围，将从严审核的范围从离职人员本人扩大至其父母、配偶、子女及其配偶；中介机构要对离职人员投资背景、资金来源、价格公平性、清理真实性等做充分核查，证监会对有关工作核查复核；制度执行中，证券交易所向拟上市企业、中介机构等各方做好政策解读和引导等工作。

据记者了解，加强自身建设是证监会履行监管主责主业，推动资本市场高质量发展的重要组织保证。在今年3月15日新闻发布会上，证监会副主席李超表示，证监会印发了《关于落实政治过硬能力过硬作风过硬标准全面加强证监会系统自身建设的意见》，突出严字当头、直面问题、刀刃向内，坚持以自我革命引领自身建设，推动证监会系统全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。

今年4月发布的《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》进一步提出，从严从紧完善离职人员管理，整治“影子股东”、不当入股、政商“旋转门”、“逃逸式辞职”等问题。铲除腐败问题产生的土壤和条件，坚决惩治腐败与风险交织、资本与权力勾连等腐败问题，营造风清气正的政治生态。

对此，证监会表示，下一步，将继续严把入口关，并加强与纪检监察部门协作，发现违法违纪线索的坚决移交有关部门处理，维护公开、公平、公正的发行监管秩序。

也有业内人士认为，《规定》的发布实施，是证监会严格落实“新国九条”关于“从严从紧完善离职人员管理”相关要求的重要举措，将有利于提高监管工作公信力，促进资本市场健康发展，维护金融市场、金融机构等的稳定运行。

(责编：王震、高雷)

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