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多方面创新成果亮相2024年网络安全博览会暨网络安全产品和服务供需洽谈会

2024年09月07日18:48 | 来源：新华网
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新华社广州9月7日电（记者胡林果、王思北）2024年国家网络安全宣传周网络安全博览会暨网络安全产品和服务供需洽谈会9月7日上午在广东省广州市开幕。

博览会设置了网络安全重要行业应用专区、创新成果专区、大湾区·大未来专区、互动体验专区等区域，展现网络安全领域技术创新、产业发展、人才培养、宣传教育等方面的重要成果。

记者在博览会现场看到，多家企业展示了网络安全方面的应用技术成果。天融信科技集团以“AI赋能打造网安新质生产力”为主题，展示了天问大模型等AI+安全系列产品；深信服则展出了网络安全领域垂类大模型产品——安全GPT。

博览会现场还举办了网络安全产品和服务供需洽谈会，广泛收集网络安全行业需求，通过产品和服务发布、现场接洽签约等方式促成供需双方融通合作，服务经济高质量发展。

据了解，2024年国家网络安全宣传周网络安全博览会暨网络安全产品和服务供需洽谈会由广东省人民政府指导，广州市人民政府主办，将持续到12日。

(责编：袁勃、卫嘉)
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