新华社“深海一号”9月7日电（记者王聿昊）历时22天，经过50条测线航线的航行，正在进行2024西太平洋国际航次科考的“深海一号”船于9月7日完成1000公里多波束测线任务。

据国家深海基地管理中心工程师王向鑫介绍，简单来说，多波束测线就是在船舶航行过程中，通过多波束设备给海底“做实时B超”，掌握海底地形和水深情况。

本航次多波束测线作业通常在夜间进行。“深海一号”船三副徐东超说，测线时船舶需要以6至10节的速度航行。驾驶员需要操纵船舶沿设计航线精准航行和转向换线，并与实验室工程师密切沟通，确保测线质量。

“通过多波束测线，我们能够获得精准的海底地形图，为‘蛟龙号’载人潜水器下潜站位的布设提供参考，保障‘蛟龙号’下潜安全。结合这些数据，科学家们还可以对调查区域的生物多样性及分布情况进行推测，优化研究设计。”航次首席科学家、国家深海基地管理中心副主任许学伟说。

(责编：卫嘉、白宇)

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