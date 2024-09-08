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上海设立百亿级基金培育未来产业

2024年09月08日05:16 | 来源：新华社
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在9月7日举办的2024浦江创新论坛开幕式上，上海宣布组建总规模100亿元的未来产业基金，以政府投资引导的方式提振早期科技投资市场信心，促进创新源头的优秀成果转化为新质生产力。

对于加快迈向具有全球影响力的科创中心的上海来说，设立未来产业基金是从“建框架”向“强功能”跃升的重要一步。未来产业由前沿技术驱动，当前处于孕育萌发阶段或产业化初期，是具有显著战略性、引领性、颠覆性和不确定性的前瞻性新兴产业。

记者从上海市科委了解到，上海未来产业基金有政府引导、长期支持、宽容失败等特点。此次100亿元由上海市财政全额出资，基金期限长达15年，还可根据情况申请延长3年。

在上海未来产业基金的管理上，上海国投公司将牵头组建国资控股的市场化基金管理平台，重点聚焦未来产业领域早期投资，协同各类资源，打造开放的投资验证孵化一体化平台。

据悉，该基金采用“直接投资+子基金投资”模式，将建立战略科学家委员会、科技项目经理人投研团队和概念验证经费联动投入机制。其中，直接投资主要投资未来产业领域重大战略项目，子基金投资对子基金出资比例最高可达50%，设有回购让利机制。

浦江创新论坛由科学技术部和上海市政府共同主办，创设于2008年。2024浦江创新论坛于9月7日至10日在上海举办，论坛主题为“共享创新 共塑未来：构建科技创新开放环境”。（记者董雪）

(责编：卫嘉、白宇)
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