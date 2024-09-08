本报记者 万秀斌 马 晨

走进位于河北省沧州临港经济技术开发区的“京津冀·沧州生物医药产业园”，在北京金城泰尔制药有限公司沧州分公司内，新一批硝呋太尔原料药刚刚下线。

“沧州分公司总投资约3.6亿元，新厂区面积比北京厂区扩大了几倍，原料药品种也发展为现在的十几种。”沧州分公司办公室主任胡文秀说。

北京金城泰尔制药有限公司是一家集药品研发、生产、销售于一体并拥有完整产业链的国家级高新技术制药企业。2015年，公司作为首批入园企业，在沧州建厂进行原料药生产。目前，公司投资4300万元建设的三期工程普罗雌烯原料药项目已经完工。项目投产后，公司总产值预计达到10亿元。

2023年5月，习近平总书记在主持召开深入推进京津冀协同发展座谈会上指出：“河北要发挥环京津的地缘优势，从不同方向打造联通京津的经济廊道，北京、天津要持续深化对河北的帮扶，带动河北有条件的地区更好承接京津科技溢出效应和产业转移。”

沧州市立足距离北京、天津、雄安新区较近的区位优势，抓住京津冀协同发展机遇，坚持“引进一个项目、带动一个产业”理念，积极主动承接产业转移，并在承接转移中强化升级。

2015年，京冀两地签订合作框架协议，合作共建“北京·沧州渤海新区生物医药产业园”，实行“企业在河北，监管属北京”的跨区域管理模式。经过近10年开发建设，产业园已吸引国内外60家知名医药企业的78个项目入驻，总投资200亿元。其中，北京企业36家、总投资116亿元，天津企业9家、总投资21.9亿元。今年4月，北京、天津、河北三地相关部门签订协议，“北京·沧州渤海新区生物医药产业园”更名为“京津冀·沧州生物医药产业园”，三地将进一步加强产业链合作，探索创新药品生产异地监管模式，共同打造行业领先的生物医药产业集群。

生物医药产业的发展，是沧州市加快全面承接京津产业转移的一个缩影。截至目前，全市竣工投产京津项目达到376个、总投资704.6亿元；渤海新区黄骅市等5个省级重点产业合作承接平台发展势头良好；沧州明珠商贸城、明珠国际商贸城和明珠国际服装生态新城，累计吸引了包括北京动物园和大红门服装批发市场等地1.2万余户批发商户、4000多家服装服饰加工生产企业转移入驻。

沧州市还特别注重承接京津科技溢出效应，积极对接京津创新策源地，联手打造一批技术创新中心，组建一批产业创新联合体，在承接转移中强化转型升级。

走进位于沧州河间市的京津冀国家再制造产业示范基地，技术人员就“废旧汽车零部件绿色再造关键技术研发与示范”项目进行数据测算。该项目是河北省重点研发计划项目，针对废旧汽车零部件绿色再制造需求，研究开发了激光绿色清洗技术、高速激光精密增材再制造技术等内容。

“再制造是以废旧产品为毛坯，通过专业化恢复或升级改造，使其质量特性不低于新品的制造过程。再制造产品可节省成本50%，节能60%，节材70%，减少排放80%以上。”京津冀再制造产业技术研究院副院长时小军介绍。

2018年，京津冀再制造产业技术研究院正式运行，聚集国内一流院校科技人才，开展再制造工程技术、检测认证等方向研究，为企业提供技术服务，引导企业通过技术改造升级。在离研究院不远的沧州格锐特钻头有限公司里，数台车床正在加工生产，废旧钻头在这里经过再制造重获新生。

“企业发展离不开科技创新。我们与京津冀再制造产业技术研究院开展合作，加速科技成果的落地转化。”沧州格锐特钻头有限公司副总经理张微介绍。

近年来，沧州市不断加强与京津高校、科研院所合作，建强研发平台和中试基地，打通科技成果向生产领域转化通道。目前，沧州与京津共建省级研发平台35家，开展产业技术研究项目500余项；省级技术转移服务机构达到13家。一批批优秀企业相继涌现：鑫海化工等5家企业进入国家智能制造优秀场景名单；华晨药业等2家企业入选国家级绿色工厂名单；惠邦机电等企业项目获批河北省县域特色产业集群“领跑者”企业创新发展项目……

“党的二十届三中全会《决定》提出推动京津冀更好发挥高质量发展动力源作用，为沧州发展带来宝贵机遇。我们将认真学习贯彻习近平总书记重要讲话和党的二十届三中全会精神，健全协同创新和产业协作机制，持续引进在京央企总部及二、三级子公司或创新业务板块等，加快聚集发展高端高新产业，推动京津冀协同发展取得新的更大进展。”河北省政协副主席、沧州市委书记康彦民说。

《 人民日报 》（ 2024年09月08日 04 版）

(责编：白宇、卫嘉)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经