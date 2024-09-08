原标题：浙江为何大力发展地方猪产业

近日，浙江省农业农村厅发布《浙江土特产·地方猪产业高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》），以金华猪、嘉兴黑猪、岔路黑猪等为重点，打造地方猪优势产业带和“浙江土猪·地方猪”系列品牌，加快推进地方猪产业高质量发展。

在肉蛋奶总体充裕的当下，浙江为何还要大力发展地方猪产业？浙江省农业农村厅党组书记、厅长王通林表示，浙江畜禽种质资源丰富，在悠久的养猪历史中，形成了金华“两头乌”等独特品种。目前，包括失而复得的北港猪在内，浙江地方猪还有11种，保护好这些种业资源，需要做好产业化文章。浙江地方猪肉质优良、口感细腻，有“记忆中的味道”和“岁月里的故事”，产品溢价相对较高，受大宗商品价格涨跌冲击小，是猪肉稳产稳价的有益补充，有较大发展空间。另外，地方猪地域标识度高，结合地方菜系、地方小吃、制品加工，以及浙江兴旺发展的文旅休闲、电商销售等新业态，能创造大量就业岗位，打造有辨识度、有差异竞争优势、有地方文化属性、能扎根乡村的优质优价产业链，是壮大县域富民产业的重要突破口。

近年来，浙江猪出栏量稳步增加，并逐步形成了科技研发、精深加工、冷链物流、产品展销、文化展示、旅游观光等全链条发展的态势，具有良好的发展基础和前景。浙江省发展规划研究院产业发展研究所高级工程师吴钰龙介绍，2023年，金华“两头乌”能繁母猪存栏6200余头、出栏6.7万头，全产业链产值达6.8亿元。不过土猪虽然肉质优良，具备培育成特色产业的基础优势，但也存在生长速度慢、供给总量小等问题。《行动方案》明确提出强龙头、延链条、兴业态、树品牌，打造地方猪优势产业带和“浙江土猪·地方猪”系列品牌，正好可以扬长补短，把地方资源优势转化为产品优势、产业优势。

以金华市婺城区为例，其在金华“两头乌”培育方面持续发力。今年上半年，婺城区金华“两头乌”能繁母猪存栏807头，同比增长1.25%；在册火腿生产企业12家、火腿产量49.6万只，同比分别增长44.6%、115%，销售额1.35亿元，同比增长56.98%。同时，婺城区强化政策扶持力度，将金华“两头乌”作为“婺城拾珍”系列产业之一，最高补助比例提高到60%。其中，对新建（续建）“两头乌”项目基础设施建设按不高于总投资的60%进行补助，对金华火腿加工类项目按不高于总投资的40%进行补助。两年来，区级财政投入资金超300万元，撬动社会资本超400万元。

婺城区畜牧农机发展中心副主任倪剑余表示，《行动方案》对地方猪产业的发展定位更加清晰，养殖主体更有信心。尤其是提出对承担地方猪遗传资源保护任务的单位，按照60万元/品种标准予以支持，政策扶持上更加有力。下一步，婺城区将实施强主体育龙头行动，积极与浙江省农科院畜牧所加强对接，形成“一县一链一所”，全力助推“两头乌”猪肉和火腿衍生产品研发，深入开展企业梯度培育，推动企业深化技术研究，聚焦精深加工衍生产品研发，力争打造更多元化产品，提高产业附加值和竞争力。（记者 李景）

(责编：方经纶、陈键)

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